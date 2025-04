Multidão toma conta de basílica onde Francisco será enterrado

VATICANO, 22 ABR (ANSA) – A Basílica de Santa Maria Maggiore, no Vaticano, onde o papa Francisco será sepultado no sábado (26), foi tomada por uma multidão na manhã desta terça-feira (22) para prestar homenagens ao líder da Igreja Católica falecido ontem.

Na capela Paolina, que abriga o mais importante ícone mariano, a ‘Salus populi romani’, da qual Jorge Bergoglio era devoto, foi realizado um sufrágio pelo Papa e cantado o “Miserere”.

Já na entrada da basílica, foi montado um púlpito com um livro de visitas onde os fiéis podem deixar uma mensagem de despedida ao Papa, onde ao lado há uma grande foto de Francisco com sua data de nascimento e morte, acompanhada da frase em latim “Requiem aeternam, dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei” (“Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine”).

Nesta noite, às 21 horas de Roma (16 horas de Brasília), o cardeal Pietro Parolin rezará um rosário na Santa Maria Maggiore pelo pontífice, falecido na última segunda-feira (21) aos 88 anos.

Em seu testamento, o Papa indicou para ser enterrado nessa igreja. Além disso, ele também pediu para que sua tumba ficasse entre a Capela Paolina e a Capela Sforza, com o caixão depositado em terra, sem decorações particulares e com uma única inscrição: Franciscus.

No último dia 12 de abril, Francisco apareceu de surpresa na Basílica de Santa Maria Maggiore para rezar para Salus Populi Romani, ícone bizantino que retrata a Virgem Maria com o Menino Jesus. (ANSA).