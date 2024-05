Multidão se despede do presidente do Irã em funeral em Teerã

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/05/2024 - 12:01 Para compartilhar:

TEERA, 22 MAI (ANSA) – Milhares de iranianos reuniram-se na manhã desta quarta-feira (22) no centro de Teerã para prestar as últimas homenagens ao presidente Ebrahim Raisi, que morreu em um acidente de helicóptero no último domingo (19), informou a TV estatal do país.

Segundo a agência Irna, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, liderou as orações durante a cerimônia na Universidade de Teerã, diante dos caixões de Raisi e das demais vítimas da tragédia, como o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, e o guarda-costas do presidente, general Mehdi Mousavi.

Uma multidão se reuniu dentro e ao redor da instituição para acompanhar o adeus. Muitas pessoas exibiam cartazes com imagens do presidente e bandeiras do Irã.

Após as orações, um cortejo fúnebre foi realizado pelas ruas da capital iraniana, com a presença de milhares de pessoas. Entre os presentes estavam membros do governo iraniano, incluindo Mohammad Mokhber, designado como presidente interino até as próximas eleições, marcadas para 28 de junho, e o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh.

Haniyeh foi visto cumprimentando o comandante-chefe do Exército iraniano, Abdolrahim Mousavi, enquanto participa da cerimônia.

“Estamos confiantes de que o Irã continuará a apoiar a nação palestina com as suas políticas, estratégias e valores até que a bandeira da vitória seja hasteada sobre a mesquita de Al-Aqsa”, disse ele, em discurso durante o funeral.

O representante do Hamas também se referiu ao seu recente encontro com Raisi em Teerã e acrescentou: “O falecido presidente enfatizou o apoio do Irã à resistência e disse que a questão palestina não é política e que a nação islâmica usará todas as suas capacidades para libertar a Palestina”.

De acordo com ele, “Raisi afirmou que o movimento de resistência, como primeira frente da resistência muçulmana, é uma escolha estratégica para realizar a libertação” e “elogiou o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro, chamando-o de uma batalha que atingiu o coração do regime sionista”.

Paralelamente, Khamenei se reuniu com Haniyeh e disse que “a promessa de eliminar Israel será mantida”. “Veremos o dia em que a Palestina passará do rio para o mar’, destacou.

Por fim, o guia supremo do Irã destacou que “a resistência do povo de Gaza impressionou o mundo”, referindo-se aos “protestos nas universidades dos Estados Unidos em apoio à Palestina”. “O povo de Gaza derrotou os Estados Unidos, a Otan, o Reino Unido e outros países”, concluiu. (ANSA).