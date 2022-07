Multidão se aglomera em caçamba para pegar quase 100 mil frascos de esmalte em BH

Uma grande confusão se iniciou no último sábado (23) no bairro São Marcos, em Belo Horizonte (MG), por conta de esmaltes. Pessoas se aglomeraram em uma caçamba para pegar pelo menos um frasco sequer. As informações são do site G1.







De acordo com Antônio Lima, dono da empresa que aluga as caçambas, o cliente pediu a caçamba e disse que não tinha problema descartar os produtos porque estavam foram da validade. Ele ainda afirma que foi atender outro cliente e, depois, o caos se iniciou.

“Teve hora que tinham mais de 100 pessoas dentro. Uma menina me disse que veio de Esmeraldas (a 60 km de Belo Horizonte) só para tentar pegar uma caixa daquela”, afirmou Antônio.

Nas redes sociais, vídeos da caçada de esmaltes na caçamba se espalharam na hora. O proprietário afirma que não sobrou nenhum dos quase 100 mil frascos disponíveis no local.

Apesar do sucesso, Antônio acabou notificado pela Prefeitura de Belo Horizonte e pode pagar uma multa de quase R$ 7 mil. “Os responsáveis pela empresa proprietária da caçamba foram notificados para comprovar descarte correto do material que restou e pela utilização do logradouro para guarda do mobiliário”, disse a cidade em nota.