Multidão lota Praça São Pedro para missa de posse de Leão XIV

VATICANO, 18 MAI (ANSA) – Milhares de fiéis já estão na Praça São Pedro, no Vaticano, onde será celebrada a missa de posse de Leão XIV às 10h (horário local) deste domingo (18). O evento marca oficialmente o início de seu pontificado à frente do Vaticano e da Igreja Católica.

A praça foi aberta às 6h da manhã (horário na Itália) e todos os setores já estão ocupados. Há muitos grupos organizados, homens e mulheres religiosos, mas também famílias individuais. Diversos fiéis carregam bandeiras de países da América do Sul à Ásia e da Europa.

Na Via della Conciliazione, há um rio contínuo de fiéis que gradualmente chegam à área ao redor do obelisco, reservada apenas para aqueles que permanecem de pé. Mais de 10 mil pessoas já entraram na praça, assim como as primeiras delegações estrangeiras.

Ao todo, 156 delegações oficiais repletas de chefes de Estado e de governo, soberanos reinantes e príncipes herdeiros, estarão presentes na cerimônia. Ontem (17), o Vaticano divulgou uma lista das autoridades que participarão da solenidade.

Entre os principais destaques, estão o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance. O Brasil será representado pelo vice de Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin.

A celebração presidida por Robert Francis Prevost será precedida, por volta das 9h, por um passeio do primeiro pontífice norte-americano no papamóvel entre os fiéis presentes.

O rito, segundo o Departamento das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice, compreende vários momentos de grande valor simbólico, nos quais são ressaltadas as antigas insígnias episcopais “petrinas”: o Pálio e o Anel do Pescador.

A celebração é regida pelo “Ordo rituum pro ministerii petrini initio Romae episcopi” (Ordem dos ritos para o início do ministério petrino do Bispo de Roma). Além do anel, Prevost receberá também a Tiara, o Pálio e também as demais vestimentas.

Segundo o Vatican News, a liturgia começa dentro da Basílica Vaticana. O novo Pontífice Romano desce ao Sepulcro de São Pedro, junto com os Patriarcas das Igrejas Orientais: ali permanece em oração e, depois, o incensa. Este gesto recorda o estreito vínculo do Bispo de Roma com o Apóstolo Pedro e seu martírio, no mesmo lugar onde o primeiro Vigário de Cristo professou a sua fé.

A seguir, dois diáconos pegam o Pálio, o Anel do Pescador e o Livro dos Evangelhos e se dirigem, em procissão, para o Altar da celebração, no átrio da Praça São Pedro. Na sequência, Leão XIV subirá e se juntará à procissão, enquanto o coro canta as Laudes Regiæ – canto das ladainhas – com a invocação da intercessão dos santos Pontífices, mártires e santos e santas da Igreja Romana.

Durante a celebração também haverá o rito simbólico de “obediência”, prestado ao Papa por 12 representantes de todas as categorias do Povo de Deus, provenientes de várias partes do mundo. Depois, haverá a homilia do Pontífice e o canto do “Credo”, seguido da Oração dos Fiéis com cinco invocações: em português, francês, árabe, polonês e chinês.

No término da missa, o Prevost fará uma breve saudação e, depois de cantar a oração “Regina Coeli”, concederá a bênção solene.

Depois da cerimônia, o Santo Padre passará a visitar as demais basílicas pontifícias de Roma. Em 20 de maio, a de São Paulo Fora-dos-Muros; e no dia 25, a de Santa Maria Maggiore, onde Francisco está sepultado, e a de São João de Latrão, catedral da Cidade Eterna, onde ele tomará posse simbolicamente da diocese de Roma. (ANSA).