Multidão indignada por caso de blasfêmia queima igrejas no Paquistão

Centenas de homens muçulmanos queimaram igrejas e profanaram um cemitério nesta quarta-feira (16) no leste do Paquistão, indignados com as acusações de que uma família cristã cometeu atos de blasfêmia, informaram as autoridades.

Os distúrbios na cidade de Faisalabad começaram depois que um grupo de fanáticos acusou uma família cristã de profanar um Alcorão.

“Há um confronto entre a polícia e a multidão. A multidão não está recuando. A polícia e os comandos foram mobilizados para controlar a situação”, disse à AFP Ahad Noor, funcionário do governo distrital.

Acusações de blasfêmia são um assunto delicado no Paquistão, onde qualquer um que tenha insultado o Islã ou figuras islâmicas pode enfrentar punições severas, incluindo a pena de morte. Também há casos de linchamentos motivados por esse tipo de denúncia.

Várias imagens publicadas nas redes sociais mostram fumaça saindo de uma igreja e uma pilha de móveis em chamas na rua.

O porta-voz dos serviços de socorro, Rana Imran Jamil, informou que um vídeo circulou entre os habitantes mostrando páginas de um Alcorão em chamas e que a situação provocou indignação.

Segundo o oficial, quatro igrejas foram incendiadas, mas não houve feridos.

Os cristãos, que representam 2% da população do Paquistão, são acusados com frequência e sem fundamentos de atos de blasfêmia.

