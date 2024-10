Multidão faz mobilização pela paz em cidades da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/10/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 26 OUT (ANSA) – Uma multidão realiza neste sábado (26), em diversas cidades da Itália, uma passeata nacional pela paz e pelo fim das guerras que afligem o mundo.

Com o tema “Vamos acabar com as guerras, a hora da paz é agora”, as mobilizações estão programadas em Roma, Milão, Turim, Florença, Palermo, Cagliari, Bari, entre outros municípios do país.

Na capital da Itália, a procissão acontece da Porta San Paolo (Pirâmide) até o Coliseu, um dos principais monumentos da “cidade eterna”. Muitos dos manifestantes carregam bandeiras palestinas, enquanto outros exibem uma faixa no qual diz: “Israel, vergonha para a humanidade”.

Representantes do Partido Democrático (PD), de oposição ao governo da premiê Giorgia Meloni, anunciaram a presença em ao menos sete eventos. (ANSA).