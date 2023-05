Multidão acompanha jogo decisivo do Napoli na Itália

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/05/2023 - 17:26 Compartilhe

SÃO PAULO, 4 MAI (ANSA) – Milhares de torcedores napolitanos estão espalhados nos arredores de Nápoles e no estádio Diego Armando Maradona assistindo ao jogo contra a Udinese, que pode dar o terceiro Scudetto aos azzurri.

Cerca de 60 mil pessoas se reuniram no estádio do time campano para acompanhar virtualmente a decisiva partida em alguns telões instalados no complexo esportivo.

Após um enorme silêncio em virtude do gol de Sandi Lovric, logo no início do duelo, os fãs explodiram de alegria com o tento do artilheiro Victor Osimhen. Os torcedores não pararam de agitar bandeiras e cantar diversas músicas.

Em meio aos milhares de torcedores que estão aguardando a conquista do terceiro Scudetto, o Napoli tem o apoio de algumas freiras de um instituto religioso de Casoria.

“As irmãs estão envolvidas no clima de alegria que o Napoli está vivendo. Um momento de sã competitividade esportiva que só podemos alimentar porque o futebol, como qualquer modalidade desportiva, se seguido e praticado com paixão e disciplina, contribui positivamente para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens”, disse a irmã Rosalia Vittozzi em entrevista à ANSA.

“Esperamos mais de 30 anos por este momento e quero que eles se lembrem desses dias com alegria”, concluiu a religiosa.

