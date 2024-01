Multicampeão, francês Peterhansel iguala recorde no Rally Dakar; espanhol sofre grave acidente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/01/2024 - 17:41 Para compartilhar:

O francês Stéphane Peterhansel, que tem 14 títulos do Rally Dakar (oito na categoria Carros e seis de Motos), alcançou sua 50ª vitória em uma etapa especial da prova neste domingo e igualou o recorde do tetracampeão Ari Vatanen, o finlandês voador, que já está aposentado. Peterhansel disputa o evento desde 1988 e, ao lado do compatriota Edouard Boulanger, está em nono na classificação na categoria Carros após duas etapas.

Logo na sua frente estão o brasileiro Lucas Moraes e o navegador espanhol Armand Monleón. Com uma estratégia conservadora no trajeto entre Al Henakiyah e Al Duwadimi (um ritmo moderado no início para evitar quebras mais adiante), eles terminaram o dia na nona colocação.

“Estamos entre os dez primeiros, ou seja, juntos dos líderes. Vamos focar em cada dia individualmente, sempre pensando em chegar bem no final”, explicou o piloto. “No geral, foi uma especial bem difícil. Tinha muitas erosões cruzando a pista e, às vezes, elas apareciam do nada, em trechos onde a gente estava andando muito rápido.”

Na categoria UTV T4, a dupla Rodrigo Varela/Enio Bozzano Júnior teve problemas de navegação e terminou em nono lugar neste domingo e agora ocupa a vice-liderança na classificação. Eles competem com um carro improvisado por causa de ataques piratas na região onde passaria o navio que levava seu veículo para a Arábia Saudita.

Já Marcelo Medeiros conseguiu a segunda vitória consecutiva na categoria Quadriciclos e ampliou vantagem na classificação.

ACIDENTE GRAVE

Neste segundo dia de Dakar, o espanhol Carles Falcón, da categoria Motos, sofreu um grave acidente, foi socorrido por helicóptero e transferido ao hospital. “Ele caiu no fim do estágio. Chegamos com o médico que o encontrou em um estado complicado. Ele não tinha pulso e precisou ser ressuscitado”, afirmou o diretor da prova, David Castera. Falcón disputa o Dakar pela segunda vez. Em 2022, ele terminou na 68ª colocação geral.

Nesta segunda, o Dakar terá a chamada “maratona”, junção de duas especiais que trazem desafios técnicos a mais para as equipes. O trecho terá 438 km, entre Al Duwadimi e Al Salamiya. No final do dia, pilotos, navegadores e mecânicos terão apenas duas horas para fazer reparos e ajustes em seus veículos.

