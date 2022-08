Multicampeão com o Real Madrid, Isco é anunciado pelo Sevilla

Da Redação 08/08/2022 - 10:26 Compartilhe

No último domingo (07), o Sevilla anunciou a contratação do meia Isco, ex-Real Madrid. O jogador vai assinar contrato por duas temporadas com o clube espanhol.

O espanhol estava livre no mercado após não ter seu contrato renovado pelo Real Madrid. Em 2021/22, o jogador foi pouco aproveitado pelo técnico Carlo Ancelotti, atuando apenas em 17 jogos, com 407 minutos em campo (média de 24 minutos por partida).

Multicampeão com o Real Madrid, Isco passou nove temporadas no clube, onde venceu cinco Champions League, quatro Mundial de Clubes, três Campeonato Espanhol, três Supercopa da Europa, três Supercopa da Espanha e uma Copa do Rei.