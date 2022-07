Multa rescisória de Erison com o Botafogo triplica após renovação Valor de saída instantânea do atacante fica acima de R$ 80 milhões após Botafogo adquiri-lo em definitivo; novo contrato é até 2025

A renovação de Erison é positiva para o Botafogo em diferentes sentidos. Além de, claro, segurar o artilheiro da equipe na temporada até 2025, o clube também triplicou a multa rescisória do ‘El Toro’. O antigo valor era algo que incomodava a diretoria e foi um dos fatores negociados no novo contrato.

As cifras da multa de Erison saíram de 5 milhões de euros (R$ 27,2 milhões, na cotação atual) para 15 milhões de euros (R$ 81,7 milhões).

Esta também é uma forma do Botafogo se proteger do possível interesse do exterior em cima do jogador de 23 anos. Vale lembrar que a imprensa turca relatou, meses atrás, que o Fenerbahçe tinha interesse no atacante, algo que ele negou ao LANCE!.

O jogador também teve um aumento salarial considerável. Outrora emprestado, ‘El Toro’ agora é um jogador em definitivo do Botafogo, que detém 60% dos direitos econômicos do atleta.

Erison tem 14 gols e três assistências em 29 partidas disputadas na temporada 2022.

