Mulher viralliza revelando hábito bizarro dela e do marido

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 17/08/2023 - 2:34 Compartilhe

Uma TikToker da Califórnia estava com a internet pronta para atacar os colchões depois de revelar que ela e o marido trocam regularmente de que lado da cama dormem.

Angelina Murphy – postando como @renovatingourhome – lançou sua bomba em um vídeo que acumulou cerca de 1 milhão de visualizações.

+ Turista leva cama de casal para a praia na Itália e é procurado

“Ok, eu realmente preciso saber se estamos sozinhos nisso – você escolhe aleatoriamente para que lado da cama você vai”, perguntou Murphy.

A residente de Los Angeles frequentemente envia tutoriais sobre como renovar o domicílio de alguém. No entanto, as coisas rapidamente viralizaram depois que os seguidores viram Murphy divulgar em seu post que ela e o marido Skyler trocam de posição no colchão regularmente.

“Não temos um lado normal da cama para dormir”, admite a especialista em reforma residencial no clipe, que a mostra sentada na cama do casal. “Isso nunca é discutido, apenas escolhemos aleatoriamente um lado para dormir.”

Murphy passa a explicar como ela dormiu à direita por uma noite, antes de fazer a transição para a esquerda por várias noites seguidas.

Ela diz que sempre que aborda o assunto, as pessoas rotulam seu aparentemente sacrílego hábito de dormir de “a coisa mais maluca que já ouviram”.

Aparentemente esperando por validação online, Murphy compartilhou a cama, banho e além do arranjo maluco no TikTok, onde os espectadores gritaram em protesto por seu flagrante ambos os lados.

“Esta é a coisa mais louca que já ouvi”, exclamou um espectador.

“Acho que estou ainda mais surpreso por vocês terem se encontrado e ambos estarem bem com isso”, disse outro.

Um terceiro brincou: “Sou solteiro e tenho um lado da minha cama”.

“Dormi do lado da minha esposa uma vez… senti como se estivesse na casa de outra pessoa”, disse um comentarista estupefato.

Enquanto isso, outros se perguntavam como o casal arrumava suas mesinhas de cabeceira com todas as mudanças.

Um tradicionalista explicou: “Eu tenho coisas. Minhas coisas. Ao meu lado. Brilho labial. Copo de água. Loção. Laço de cabelo. Minhas coisas.”

Murphy abordou essa preocupação em um vídeo de acompanhamento, explicando que ela e seu namorado sobrevivem com carregadores de telefone intercambiáveis ​​e “gavetas de lixo glorificadas”.





Os produtos de beleza, por sua vez, ficam no banheiro e não na mesinha de cabeceira, de acordo com o clipe.

“Definitivamente não esperávamos que este vídeo se tornasse viral, mas estamos achando todos os comentários e a resposta geral super engraçados!” Murphy disse ao The Independent.

Enquanto isso, pesquisas revelaram que padrões incomuns de sono podem arruinar relacionamentos.

Uma pesquisa recente descobriu que hábitos noturnos irritantes, como alarmes incessantes e roncos estrondosos, levaram um terço dos casais a pedir o divórcio durante o sono , em que os cônjuges dormem em quartos separados.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias