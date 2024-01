Mulheres veganas correm maior risco de desenvolver complicações na gravidez, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 29/01/2024 - 2:27 Para compartilhar:

Mulheres veganas correm um risco maior de desenvolver pré-eclâmpsia com risco de vida e de ter bebês abaixo do peso, descobriu um novo estudo.

A pesquisa da Universidade de Copenhague, publicada na semana passada na revista Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica , descobriu que os bebês nascidos de mães veganas pesavam meio quilo mais leve, em média.

Os pesquisadores analisaram os dados de 66.738 gravidezes dinamarquesas entre 1996 e 2002. Destas, 65.872 mulheres foram identificadas como omnívoras, enquanto 666 disseram que eram vegetarianas de peixe/aves, 183 eram vegetarianas e 18 eram veganas.

Com base em um questionário preenchido no meio da gravidez, os pesquisadores descobriram que a ingestão de proteínas era menor entre vegetarianos (13,3%) e veganos (10,4%) em comparação com participantes onívoros (15,4%).

Eles observaram que a baixa ingestão de proteínas pode estar ligada ao baixo peso do bebê ao nascer. “A ingestão de micronutrientes também foi consideravelmente menor entre os veganos, mas quando os suplementos dietéticos foram levados em consideração, não foram observadas grandes diferenças”, escreveram os investigadores.

Eles descobriram que as mães que comiam peixes e aves tinham bebês 0,03 quilos mais leves que os onívoros, em média.

As mães vegetarianas tiveram os bebês maiores – 0,07 quilos mais pesados, em média, do que os onívoros.

Entre as mulheres veganas, a gravidez durou 5,2 dias a mais.

Os cientistas realizaram este estudo porque “o número de pessoas que aderem a dietas baseadas em vegetais tem aumentado dramaticamente nos últimos anos”.

Disseram que na Dinamarca, o veganismo na população em geral passou de “pouco mensurável” em 2010 para cerca de 3% em 2022.

Nos EUA, estima-se que cerca de 5% da população seja vegetariana e cerca de 4% siga uma dieta vegana.

Os médicos recomendam que as mulheres grávidas consumam cerca de 70 gramas de proteína por dia.

Eles também aconselham mulheres grávidas veganas e vegetarianas a ingerir ferro e vitamina B12 suficientes, encontrados na carne e no peixe, e vitamina D , cálcio e iodo.

A pré-eclâmpsia e distúrbios relacionados à gravidez afetam 5% a 8% dos nascimentos nos EUA, de acordo com a Fundação Pré-eclâmpsia .

Beyoncé e Kim Kardashian estão entre as celebridades que compartilharam diagnósticos de pré-eclâmpsia.

A condição, que tende a se desenvolver após a 20ª semana de gravidez, é caracterizada por hipertensão e níveis elevados de proteínas na urina.

Pode prejudicar a função renal e hepática, afetar a coagulação do sangue, causar líquido nos pulmões, causar convulsões e, em casos graves, morte materna e infantil.





Os autores do estudo da Universidade de Copenhague observaram que um estudo recente de Israel e outro dos EUA também encontraram pesos mais baixos ao nascer entre os veganos.

Eles esperam que pesquisas futuras coloquem mais ênfase na exploração das dietas vegetais consumidas por mulheres grávidas.

“A principal limitação do nosso estudo… é que o número de gravidezes veganas foi extremamente baixo (0,03%; 18 mulheres) em relação ao tamanho total da amostra”, escreveram. “Além disso, ser vegano quando recrutado para a coorte em 1996–2002 pode refletir hábitos diferentes em comparação com aqueles que seguem dietas veganas hoje”.

