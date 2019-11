Mulheres vão a estações de SP para falar sobre violência e assédio

O Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher é na próxima segunda-feira, 25, e voluntárias vão orientar mulheres com dicas de segurança, saúde e educação financeira na estação Brás, linha vermelha do Metrô de São Paulo, das 9h às 14h.

Outros pontos da cidade também contarão com iniciativas parecidas. No terminal Jabaquara, das 10h às 14h, haverá uma roda de conversa com integrantes do projeto Bem Querer Mulher, que vão esclarecer dúvidas, acolher e orientar as passageiras.

“A ideia é transformar medos e receios em confiança e superação. As vítimas [de agressão] que quiserem podem ser encaminhadas a um dos centros de atendimento nos bairros Jabaquara e Itaim Paulista para atendimento psicológico”, afirma as organizadoras do evento.

No terminal Diadema, município da grande São Paulo, representantes da Casa Beth Lobo vão conversar com passageiras para esclarecer dúvidas sobre os direitos femininos, das 14h às 16h. Se houver a necessidade, vítimas de violência doméstica poderão ir para a sede da instituição que, há 21 anos, auxilia mulheres em situação de agressão e perigo.

Violência contra a mulher em SP

A atitude não vem à toa: de janeiro a março deste ano, o jornal O Estado de S. Paulo apurou que mais de 330 mulheres foram vítimas de importunação sexual em São Paulo, incluindo 68 crianças e adolescentes do sexo feminino.

Além disso, 313 boletins de ocorrência foram registrados entre os dias 24 de setembro de 2018 e 09 de janeiro deste ano em toda a capital paulista. Em média, foram três casos por dia – um a cada oito horas: quase todos contra mulheres. Entre as 352 vítimas, 333 eram do sexo feminino.

Em um dos casos, um homem foi detido após ejacular em uma passageira dentro de um ônibus que transitava pela Avenida Paulista.

Serviço

Data: Segunda, 25 de novembro de 2019

Ação com dicas de segurança, saúde e independência financeira

Estação Brás – Espaço Cultural da CPTM

Das 9h às 14h

Programa Bem Querer Mulher

Terminal Metropolitano Jabaquara – EMTU

Nelson Fernandes s/n

Das 10h às 14h

ONG Beth Lobo

Terminal Diadema – EMTU

Av. Conceição s/n – Pq. Mamede

Das 14h às 16h