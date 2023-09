Mulheres usam umbigos falsos para que as pernas pareçam mais longas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 29/09/2023 - 1:28 Compartilhe

Ao pressionar um botão, você também pode ter pernas mais longas. Os gurus dos cosméticos desenvolveram um método muito mais barato de “alongar” suas hastes – aplicando um umbigo adesivo.

A forma como funciona é atarracada, basta colocar esse remanescente de cordão umbilical falso na barriga, acima do verdadeiro, e depois puxar a saia ou calça para cima para cobrir o verdadeiro, como visto em tutoriais online e voila, o usuário agora tem a ilusão de pernas por dias.

Alguns devotos desse “acessório” espalham maquiagem ao redor do adesivo para que ele se misture mais perfeitamente, relatou o Star.

Inicialmente iniciada na China, essa moda se espalhou para os EUA, com o Ebay vendendo esses “adesivos de tatuagem no umbigo” por cerca de US$ 8 – aproximadamente R$ 40 – por folha.

Eles ainda incluem fotos de modelos antes e depois de aplicar essas crateras adesivas no estômago.

A mídia social foi rápida em exaltar as virtudes da alta utilização óptica. Em um clipe viral no TikTok, a usuária Eli’s Favorite Toys afirma que está “obcecada” por esse hack, pois fez suas pernas parecerem “10 vezes mais longas”.

Também não é apenas uma história complicada. A filmagem que acompanha mostra ela demonstrando o não atalho, o que parece adicionar centímetros às suas hastes.

“Não é um adesivo falso para o umbigo, é uma ferramenta para alongar pernas curtas!” jorrou um usuário no Xiaohongshu – o equivalente chinês do TikTok – junto com um vídeo que o acompanha.

Outro declarou. “Toda beleza tem dois umbigos! Aqui está o segredo para alongar as pernas!”

Embora talvez um pouco frívolo e bobo, o hack é muito mais acessível do que outros procedimentos de alongamento de pernas, que podem custar mais de cinco dígitos.

Em junho, Dynzell Sigers, de Atlanta, gastou mais de US$ 80 mil em uma cirurgia de alongamento de perna depois de se cansar de ser rejeitado pelas mulheres por causa de sua baixa estatura.

