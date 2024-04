Mulheres pagam US$ 500 para injetar esperma de salmão para melhorar a vida sexual

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 23/04/2024 - 0:55 Para compartilhar:

Algumas mulheres estão tentando diferentes formas para melhorar suas vidas sexuais, chegando a pagar até US$ 500 para que esperma de salmão seja injetado em suas vaginas para ajudar em suas difíceis vidas sexuais.

“Muitas mulheres mais velhas vêm até mim e dizem que não sentem mais nenhum tipo de excitação sexual”, disse Amanda Azzopardi , enfermeira estética que dirige clínicas em Londres, Liverpool e Norte de Gales, ao Daily Mail. “Então, fazemos o ‘O-shot’ e eles relatam orgasmos mais fortes e frequentes, aumento da lubrificação natural e maior excitação sexual.”

Um “O-shot” é um tratamento não cirúrgico destinado a rejuvenescer a vagina e aumentar a excitação sexual – e normalmente mostra resultados após cerca de duas a quatro sessões.

Vários tipos de injeções são usados ​​para o procedimento, incluindo o sangue do próprio paciente ou esperma de salmão.

“É uma mudança absoluta na vida deles”, disse Azzopardi.

À medida que as pessoas envelhecem, a pele muitas vezes perde elasticidade, o que pode causar secura vaginal e sexo doloroso.

De acordo com a Peach & Lily – que vende uma linha de cuidados com a pele e um spa com sede em Seul – o DNA extraído do esperma do salmão “tem potentes qualidades regenerativas, trabalhando não no nível superficial, mas penetrando profundamente na pele para trabalhar de dentro para fora, estimulando a renovação celular que, por sua vez, ajuda a firmar a pele e a manter sua elasticidade.”

As moléculas de DNA de salmão purificadas e esterilizadas – oficialmente chamadas de polinucleotídeos – também têm efeitos antiinflamatórios que rejuvenescem essencialmente a pele, em qualquer parte do corpo.

O sêmen de peixe tem sido um produto básico nos cuidados com a pele coreanos há muitos anos, frequentemente mencionado nas listas de ingredientes dos produtos ou injetado no rosto.

Ganhou força nos EUA no ano passado, depois que Jennifer Anniston revelou que certa vez experimentou um tratamento facial com esperma de salmão , admitindo ao Wall Street Journal que “tentará quase tudo” para manter sua pele com aparência jovem.

“Um estudo, feito em 2017 , demonstrou que o esperma do salmão ajudou a reparar danos celulares, [acelerou] a cicatrização de feridas e diminuiu a inflamação. Outros estudos mostraram que as proteínas encontradas no esperma do salmão ajudam a reduzir os sinais de envelhecimento”, disse anteriormente ao Post o Dr. Kenneth Beer, dermatologista cosmético em West Palm Beach, Flórida .

Um estudo de 2010 publicado no International Journal of Cosmetic Science descobriu que o DNA do esperma continha maior teor de água, maior elasticidade da pele, níveis mais fortes de colágeno e maior produção de ácido hialurônico.

Outro relatório feito em ratos em 2016 descobriu que o DNA do esperma de salmão aumentava o fluxo sanguíneo para a pele e era benéfico para a cicatrização de feridas.

“Vários estudos demonstraram seu poder curativo e às vezes é usado para promover a cura. Tem sido usado não apenas para curar a pele, mas também para curar fígados danificados”,Beer, fundador da ScientificRx skin care e diretor do Cosmetic Bootcamp, disse.

Esses tratamentos podem parecer um pouco suspeitos, mas algumas pessoas farão qualquer coisa para ter a aparência de antes.