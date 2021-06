Mulheres morrem após serem baleadas na porta de casa em Salvador

Maria Célia de Santana, de 73 anos, e Viviane Soares, de 40 anos, morreram após serem baleadas na porta de casa, no bairro do Curuzu, em Salvador. Segundo informações do portal G1, as mulheres chegaram a serem socorridas, mas acabaram não resistindo e vindo a óbito.

Os familiares das vítimas e alguns moradores do local prestaram depoimento dizendo que os tiros foram disparados por policiais militares, durante perseguição a suspeitos que estavam em um carro.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 3ª DH/BTS investiga as mortes. Já a corporação disse que o fato ocorreu durante o confronto entre um criminoso e policiais militares, que atendiam uma ocorrência sobre um carro roubado.

