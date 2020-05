Mulheres italianas cobram participação no pós-pandemia

ROMA, 08 MAI (ANSA) – Um grupo de mulheres criado para pedir mais representatividade feminina nas instâncias de combate à pandemia do novo coronavírus na Itália cobrou uma “resposta concreta” do governo sobre seu pleito.

Chamado “Dateci Voce” (“Deem-nos voz”, em tradução livre), o movimento surgiu na sociedade civil e, com o apoio de deputadas, senadoras e de associações feministas, enviou uma carta ao primeiro-ministro Giuseppe Conte pedindo o aumento da presença feminina na força-tarefa de “reconstrução” pós-pandemia, que tem 17 membros, sendo apenas quatro mulheres.

“Cada dia que passa coloca em dúvida a boa vontade do governo em garantir os direitos das mulheres e a representatividade feminina nas instâncias de decisão. Está em jogo o futuro das mulheres, das famílias e de toda a sociedade”, diz um comunicado divulgado pelo grupo nesta sexta-feira (8).

No início desta semana, Conte já havia prometido incluir mais mulheres nos comitês do governo relativos à pandemia, mas nenhuma medida foi tomada até o momento. “Estamos até hoje esperando uma resposta concreta. Chega de promessas, as mulheres do país não podem esperar”, diz o Dateci Voce. (ANSA)