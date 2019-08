Mulheres estreiam na ‘Dança dos Famosos’

Rio – Hoje é a estreia das mulheres na 16ª edição do ‘Dança dos Famosos’. O time feminino abre a competição ao som do baladão. Luiza Tomé, Giovanna Lancellotti, Dandara Mariana, Regiane Alves, Fernanda Abreu e Luísa Sonza mostram, no palco do ‘Domingão do Faustão’, o que aprenderam nesta semana.

Luísa Sonza já começou a conciliar seus compromissos para conseguir se dedicar ao quadro. A cantora foi ensaiar logo depois da gravação de um clipe. “Estou bem empolgada, nem o cansaço está me bloqueando!”, disse.

“O baladão pede passos mais animados, o movimento do corpo é mais solto e descontraído. A escolha de começar por este ritmo foi feita para os participantes se jogarem na pista, entenderem os próprios parceiros de dança, os seus limites e seus pontos fortes. O baladão é o início de tudo”, afirma Beto Silva, diretor do quadro.

Todos os participantes foram apresentados na semana passada. No palco, o apresentador também revelou os bailarinos que fazem dupla com os famosos.

O grupo masculino, que se apresenta na semana que vem, é composto por Bruno Montaleone, Júnior Cigano, Matheus Abreu, Jonathan Azevedo, Luis Lobianco e Kaysar Dadour.