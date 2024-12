Mulheres de Quarenta: Vanessa Palazzi fala sobre as dores e amores da maturidade

No episódio desta semana do PodMais, a apresentadora Mara Ferraz recebeu a jornalista e advogada Vanessa Palazzi, criadora do portal “Mulheres de Quarenta”. Há 13 anos, o projeto abraça e empodera mulheres, promovendo autoestima e valorizando os principais pilares da vida.

Durante a conversa, Vanessa compartilhou histórias marcantes e relembrou como surgiu a ideia de criar um blog voltado para mulheres maduras. “O Mulheres de Quarenta começou no luto da minha separação, um espaço onde eu desabafava sobre a dor do divórcio e os sentimentos daquele momento. Ao escrever, percebi que não estava sozinha nessa jornada”, destacou.

Para Vanessa, a maturidade se consolida ainda mais ao chegar aos 50, proporcionando sabedoria e a liberdade de se expressar de forma genuína. “Hoje em dia, adoro dizer não. É uma delícia falar não sem culpa”, afirmou, ressaltando a importância de estabelecer limites e priorizar a própria felicidade.

A jornalista também falou sobre a relevância de cuidar de si mesma e de encarar o envelhecimento com leveza e prazer. Segundo ela, é fundamental enxergar essa etapa como uma oportunidade para viver de forma plena, cultivando relações saudáveis sem abrir mão da individualidade.

Vanessa trouxe ao episódio uma reflexão inspiradora sobre autenticidade e equilíbrio, destacando que cuidar de si é a chave para construir conexões mais genuínas e viver com propósito.

