Mulheres atraentes inspiram os homens a dizer a verdade e as mulheres a mentir, aponta estudo

Diego Sousa 25/04/2024 - 0:57

Publicada no Journal of Economic Behavior & Organization, a pesquisa teve como objetivo revelar como a aparência de uma mulher impacta o comportamento moral dos outros.

Pesquisadores em Tel Aviv entregaram a homens e mulheres, 110 indivíduos cada, um questionário com a imagem de uma mulher anexada, e disseram falsamente aos participantes que era o rosto do cientista que liderava o estudo.

Metade dos questionários apresentava a imagem de uma mulher tipicamente atraente e a outra metade, uma mulher menos atraente.

Os resultados mostraram que os homens eram mais propensos a comportar-se de forma mais honesta quando acreditavam que estavam a interagir com uma mulher bonita, enquanto o padrão oposto foi observado nas participantes do sexo feminino, que exibiam “uma penalidade de beleza para com mulheres atraentes”, escreveram os autores do estudo.

Os pesquisadores atribuíram as reações das mulheres a uma mulher atraente à “primeiração emocional negativa do ciúme e da inveja feminina, que está relacionada à teoria da comparação social”.

O comportamento dos homens, por outro lado, estava ligado ao “prémio de beleza” – um fenómeno previamente comprovado que descobriu que muitas vezes se presume que as pessoas bonitas têm bons traços de carácter e uma boa vida.

A realidade do “belo privilégio” tem sido debatida há muito tempo, à medida que as pessoas discutem como a sua aparência as ajudou ou atrapalhou em diferentes aspectos das suas vidas.

No verão passado, o assunto se tornou viral quando algumas mulheres se gabavam dos presentes luxuosos e das viagens caras que recebiam por causa de sua boa aparência e outras reclamavam que ser gostosa era uma “maldição”.

“As pessoas em geral tratam você de maneira muito diferente e não o julgam por suas ações, elas o julgam apenas pela sua aparência”, disse Shye Lee ao The Post – um sentimento que parece ser apoiado por pesquisas.

“O privilégio de uma garota bonita só funciona em certos aspectos da vida”, disse Lee. Claro, ser realmente bonito é útil quando se trata de bebidas grátis, mesas VIP e caras ricos, mas os benefícios, observou ela, são limitados.

“Garotas bonitas nunca são levadas a sério”, disse Lee.

Outros insistiram que as desvantagens do “bonito privilégio” tinham mais a ver com o comportamento das mulheres bonitas.

“Existem muito poucas pessoas que são tão bonitas a ponto de simplesmente as alienarem sem motivo ”, insistiu TikToker Amber Khan, 45, do Upper West Side, ao The Post .

No entanto, a pesquisa mostrou que a realidade superficial é que, embora a beleza possa ser apenas superficial, seu impacto é mais profundo.