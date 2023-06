Luciana Vendraminii Luciana Vendramini https://istoe.com.br/author/luciana-vendramini/ Luciana Vendramini, atriz, apresentadora e produtora brasileira, criou, produziu e atuou em peças teatrais, filmes, novelas e séries para os mais variados canais de TV nacionais e internacionais. Dentre eles, destacam-se: Rede Globo, SBT, TV Cultura, Sony, Fox, GNT e TCM/Turner.Com mais de 36 anos de carreira, estudou teatro no CPT (Centro de Pesquisa Teatral) com o diretor Antunes Filho; dividiu os palcos e telas com imortais como Fernanda Montenegro, Tarcísio Meira e Paulo Gracindo. Obteve grande destaque em produções teatrais de renome como “Viagem ao centro da Terra”, uma peça multimídia, “Macário” e “4.48 Psicose”.Na televisão, participou de importantes obras da teledramaturgia nacional como “Vamp”, “Malhação”, “Rei do Gado” e “Da Cor do Pecado”. Protagonizou o primeiro beijo gay exibido em uma novela brasileira sobre a Ditadura Militar. Produziu, criou e apresentou a maior série documental da história da televisão brasileira, a série “Elas”, indicada ao APCA. Recentemente, fez história ao atuar na primeira produção 100% nacional da gigante Netflix, a série “Samantha”. 29/06/2023 - 15:28 Compartilhe

No episódio de hoje, recebi a terapeuta integrativa, Anna Vieira, colunista de IstoÉ Mulher e especialista em Práticas Integrativas e complementares da Saúde e medicina canabinóide. Durante o episódio ela conta como um pouco sobre o tratamento com cannabis medicinal, desconstruíndo os preconceitos e inverdades desse uso.

“Pics, são praticas integrativas e complementares da saude. É muito mais amplo pois faz parte dessa tão falada medicina integrativa que hoje está em alta. Os profisisonais estão fazendo uma mudança no seu pensamento, comportamento e rotina para trazer mais esses cuidados integrados para a rotina em consultorio”, explica Anna.

De acordo com a terapeuta, as práticas são ferramentas para trazer o paciente cada vez para mais perto da consciencia do seu estado atual. Ela conta mais sobre a forma como essas práticas atuam no tratamento e cuidado do paciente. Além de trazer uma luz sobre a temática do uso de cannabis medicinal.

“Minha história com a cannabis começou com a minha filha, e precisei quebrar todas as crenças limitantes para o tratamento dela…” , complementa a doutora.

O podcast é produzido pela Axon Content em distribuição com a OLA PODCASTS e parceria com a arquiteta Cris Moura, EcoSimple e Armazém Decoração Afetiva.