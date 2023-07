Podcast Retrogosto #90 – Rosana Beni fala sobre como a depressão assola nossa sociedade

Luciana Vendraminii Luciana Vendramini https://istoe.com.br/author/luciana-vendramini/ Luciana Vendramini, atriz, apresentadora e produtora brasileira, criou, produziu e atuou em peças teatrais, filmes, novelas e séries para os mais variados canais de TV nacionais e internacionais. Dentre eles, destacam-se: Rede Globo, SBT, TV Cultura, Sony, Fox, GNT e TCM/Turner.Com mais de 36 anos de carreira, estudou teatro no CPT (Centro de Pesquisa Teatral) com o diretor Antunes Filho; dividiu os palcos e telas com imortais como Fernanda Montenegro, Tarcísio Meira e Paulo Gracindo. Obteve grande destaque em produções teatrais de renome como “Viagem ao centro da Terra”, uma peça multimídia, “Macário” e “4.48 Psicose”.Na televisão, participou de importantes obras da teledramaturgia nacional como “Vamp”, “Malhação”, “Rei do Gado” e “Da Cor do Pecado”. Protagonizou o primeiro beijo gay exibido em uma novela brasileira sobre a Ditadura Militar. Produziu, criou e apresentou a maior série documental da história da televisão brasileira, a série “Elas”, indicada ao APCA. Recentemente, fez história ao atuar na primeira produção 100% nacional da gigante Netflix, a série “Samantha”. 26/07/2023 - 16:36 Compartilhe

No episódio de hoje, o podcast Retrogosto recebeu Rosana Beni, consultora de promoções e organizadora de eventos nas áreas social, política, empresarial e artística. Nos Estados Unidos, se formou com méritos na Faculdade da Charlotte, no Estado da Carolina do Norte, em Serviços Sociais, Desenvolvimento da Criança, complementando os seus estudos como professora especializada na área infantil. Além de palestrante, ela aborda temas como Qualidade de Vida do Ser Humano, em um tripé: Corpo, Mente e Espírito.

Durante o papo, Rosana abre seu livro Força! Diga não à depressão e comenta os capítulos. “Cuidado com o que você vê, lê ou escuta. Se você já vai a academia, cuida do corpo, olha para o seu espírito um pouco! Cuida da sua mente, faça um checklist, comemore suas vitórias!’, complementa.

Luciana concordou, dizendo que a mente absorve e vibra naquela informação e isso é impressionante. “Quando a gente começa a fazer o exercício de pegar o pensamento ruim e jogar na lata do lixo, as coisas mudam!”

“Desde criança eu tenho muita sensibilidade. Eu fui criada em uma família bem católica e eu vejo as outras dimensões desde pequena, achei que todo mundo visse. E depois eu percebi que não é todo mundo que estava vendo um espírito, uma energia, uma manifestação… Mas eu via”, comenta Beni sobre como começou seu processo espiritual.

“Minha mãe sempre dizia: ‘reza que passa’, e eu vim rezando a vida toda e achei nas pesquisas, da leitura, da informação um caminho para me tranquilizar e acabei desenvolvendo os livros nesse processo…”

Mais sobre os livros de Rosana Beni:

Como prometido no início deste livro, enumero atitudes para serem adotadas no dia a dia, a fim de evitar que a depressão se instale em sua vida. Com pequenas atitudes, você pode reconquistar sua autoconfiança e amor-próprio, as primeiras vítimas a serem atacadas pela depressão, quando ela inicia seu processo. São passos simples, mas nem por isso fáceis. Antes de tomá-los, tenha a certeza de que está fazendo tudo de coração aberto e ciente de que, com eles, estará afastando essa sombra de sua vida.

No primeiro capítulo do livro Força! Diga não à depressão Rosana fez uma entrevista com um grande psiquiatra, e ele vai respondendo o que é a depressão e as demais perguntas que normalmente temos sobre essa doença.

“O livro é leve, vocês podem ler, eu falo sobre dicas para o dia a dia. Gosto de lembrar que não sou médica, não sou psicóloga, sou apenas uma pessoa trabalhadora que vive com pessoas a muitos anos e pesquiso muito sobre…”, complementa.

Crianças Indigo

Rosana Beni fala de um tema fascinante, que vem despertando cada vez mais a atenção de especialistas, psicólogos, educadores e principalmente, dos pais. E se no Brasil o assunto ainda não foi tão explorado, nos Estados Unidos são inúmeros os centros de pesquisas e estudos sobre as Crianças Índigo.

Mas quem são essas crianças? O que existe de prova em relação a existência delas? De onde elas vieram e qual a missão na Terra? As respostas para esses e outros questionamentos estão nesta obra que é um verdadeiro guia para pais e educadores. Rosana Beni, de maneira clara e objetiva, relata casos reais que nos revelam quão especiais são as crianças dessa nova Era.

No decorrer da leitura descobriremos que a maior parte das crianças nascidas nos últimos 15 anos está nascendo com um “DNA de alma modificado”. São elas que comandarão uma nova Terra; uma Terra reciclada, em que os valores humanitários serão resgatados. Um mundo em que a violência não será mais atração nos meios de comunicação. Um lugar em que o respeito ao próximo, a fraternidade e o progresso caminharão lado a lado. Diante disso está nas mãos dos pais e dos educadores o futuro dessas crianças para que elas entendam o seu papel no Universo e possam fazer do mundo o lugar idealizado por todos nós. Com prefácio de Maurício de Sousa, “Crianças Índigo – Uma visão espiritualista” é um alerta aos familiares, com orientações de como conviver com esses seres especiais, entendendo seu crescimento e atitudes.

