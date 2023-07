Podcast Retrogosto #89 – Heitor Werneck fala os direitos e leis para pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Luciana Vendraminii Luciana Vendramini https://istoe.com.br/author/luciana-vendramini/ Luciana Vendramini, atriz, apresentadora e produtora brasileira, criou, produziu e atuou em peças teatrais, filmes, novelas e séries para os mais variados canais de TV nacionais e internacionais. Dentre eles, destacam-se: Rede Globo, SBT, TV Cultura, Sony, Fox, GNT e TCM/Turner.Com mais de 36 anos de carreira, estudou teatro no CPT (Centro de Pesquisa Teatral) com o diretor Antunes Filho; dividiu os palcos e telas com imortais como Fernanda Montenegro, Tarcísio Meira e Paulo Gracindo. Obteve grande destaque em produções teatrais de renome como “Viagem ao centro da Terra”, uma peça multimídia, “Macário” e “4.48 Psicose”.Na televisão, participou de importantes obras da teledramaturgia nacional como “Vamp”, “Malhação”, “Rei do Gado” e “Da Cor do Pecado”. Protagonizou o primeiro beijo gay exibido em uma novela brasileira sobre a Ditadura Militar. Produziu, criou e apresentou a maior série documental da história da televisão brasileira, a série “Elas”, indicada ao APCA. Recentemente, fez história ao atuar na primeira produção 100% nacional da gigante Netflix, a série “Samantha”. 19/07/2023 - 16:39 Compartilhe

O episódio de hoje é uma continuação do podcast Retrogosto da semana passada, onde falamos com Heitor Werneck reconhecido como estilista, figurinista, produtor de moda e eventos. Ganhou destaque nos anos 90 com a criação da grife Escola de Divinos e sua influência no mundo da TV e do streaming. Heitor, que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA), falou sobre os direitos e leis para pessoas autistas, os transtornos vindos da etariedade e alimentos ultraprocessados, assim como a falta de mercado de trabalho para pessoas com transtornos mentais.

“As pessoas precisam saber que o autista tem direito ao ônibus municipal, estadual e voos internacionais e o seu acompanhante também. A gente não pode pegar fila, precisa ter um lugar especial como a gestante tem…”, explica como essas leis simples precisam estar claras para a população.

Luciana complementa o papo quando entra no assunto que remete a importancia das pessoas entenderem e passarem a informação de que não é todo autista está incapacitado de trabalhar, muito pelo contrato. Heitor complementa falando que: “Inclusive, as pessoas que não são verbais, ainda assim são super capacitados em outras áreas. Como o homem não verbal que fez o mapeamento do mundo.”

O convidado fala sobre o fator genético no autismo, lembrando que não é uma doença que se pega na rua, não tem vacina ou como previnir. “Você não se transforma autista, é um gene! Eu tinha pouquíssimas chances de desenvolver o fator de TEA no útero da minha. Provavelmenra meus pais deveriam ser autistas e não sabiam… ”

O podcast é produzido pela Axon Content em distribuição com a OLA PODCASTS e parceria com a arquiteta Cris Moura, EcoSimple e Armazém Decoração Afetiva.