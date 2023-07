Podcast ‘O tráfico de pessoas existe e precisa ser enfrentado’ – #01 Campanha Coração Azul

Redação IstoÉ Mulheri Redação IstoÉ Mulher - https://istoe.com.br/author/redacaomulher/ 31/07/2023 - 14:46 Compartilhe

‘O tráfico de pessoas existe e precisa ser enfrentado’ vai ao ar com seis episódios e é uma produção da Universidade Católica de Pernambuco, o GT de formação em Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e a organização internacional The Freedom Fund.

Durante os episódios foram ouvidos 9 especialistas das mais diversas áreas sobre a temática do tráfico de pessoas, como os aspectos legais, as políticas públicas, os desafios e avanços no combate a esse crime tão complexo que envolve fatores sociais, econômicos e psicológicos, além de ferir diretamente a dignidade humana.

Nesse primeiro episódio, dedicado ao Dia mundial de combate ao tráfico de pessoas, os apresentadores Lina Fernandes e Emerson Sabóia, da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), ouviram o desembargador Paulo Alcântara e a gerente de programas da The Freedom Fund, Débora Aranha.

No episódio, entre outros temas, é discutida a noção de que o tráfico de pessoas compreende a adoção ilegal, o trabalho em condição análoga à da escravidão, a exploração sexual comercial, o tráfico de órgãos e o casamento servil. Os ouvintes também se deparam com o fato de que esse tipo de tráfico é o terceiro mais lucrativo do mundo, depois de drogas e armas. Dados recentes apontam que são duas milhões e 500 mil pessoas vítimas desse crime ao redor do mundo atualmente.

