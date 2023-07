Os limites do respeito, ou da falta dele, na chamada demissão “humanizada”

Colunista

Richely Tamura

Atua para o desenvolvimento humano com mentorias de carreira e liderança. Formada em Farmácia, pós-graduada em gestão de pessoas, analista comportamental e leader coach. Por quase duas décadas trabalhou na indústria farmacêutica e com menos de 30 anos assumiu o primeiro cargo de gestão. Vivenciou a própria transição de carreira e, com ferramentas de coaching e mentoring, há quatro anos, ajuda e orienta outros profissionais a serem protagonistas da própria carreira.