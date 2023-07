Nosso corpo produz cannabis de forma natural: entenda sem preconceitos

Anna Vieirai Anna Vieira https://istoe.com.br/author/annavieira/ Terapeuta, Docente em cursos de extensão em PICS e Cannabis Medicinal, Pesquisadora, Especialista com diversas pós graduações em Medicina Integrativa e Canabinoide, com foco nas plantas medicinais. Criadora do Reset®️Program. Principais formações e especializações: Universitat de Barcelona, Damascus University, Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, CIIS - Psychedelic Therapies and Research, Ayurveda, Health and Meditation by Chopra Center. 21/07/2023 - 12:05 Compartilhe

Você sabia que temos um sistema endocanabinóide dentro de nós? Sim! E pode ser muito prejudicial para nossa saúde não entendermos este sistema tão vital, encontrado em todos os mamíferos e responsável por regular as funções do nosso corpo a nível celular.

E o que significa endocanabinóide? A palavra ENDO significa DENTRO, indicando que a produção de cannabis se dá dentro de nosso corpo, de forma natural. São lipídios especiais que interagem com nosso sistema nervoso central e que ajudam a promover a homeostase, que é o equilíbrio dos diferentes sistemas do nosso corpo.

Ingerimos endocanabinóides pela primeira vez quando ainda somos bebês, pois o leite materno ativa o sistema endocanabinoide, além de promover bons hábitos alimentares e desenvolvimento. É por isso que os bebês amamentados no peito são menos propensos a ficarem doentes.

Mas como interagem os endocanabinóides com o nosso corpo?

O fato é que em muitas células se encontram receptores canabinóides.

Existem dois tipos de receptores: o CB1 e o CB2, e ambos necessitam dos endocanabinóides para regularem outros sistemas essenciais como o sistema motor, digestivo, ósseo, neurológico, imunológico entre outros.

Quando nossos receptores CB1 e CB2 estão deficientes de endocanabinóides, pode se manifestar um grupo de condições como artrite reumatóide, fibromialgia, inflamação gastrointestinal, câncer e desordens neurológicas como alzheimer, parkinson, autismos e epilepsia, entre outras mais de 300 desordens.

Uma síndrome importante e recentemente descoberta é a Síndrome de Deficiência do Sistema Endocanabinoide. Muitas pessoas estão sofrendo dela e não sabem. Como podemos evitar?

Além dos endocanabinoides, podemos nutrir o nosso corpo com os fitocanabinóides. FITO significa o que provém das plantas, e a cannabis não é a única planta que produz canabinóides. Existem plantas como a equinácea, linho, sálvia, entre outras, que produzem cannamiméticos, que simulam o comportamento dos endocanabinoides.

Um exemplo de fitocanabinóide é o CBD ou Cannabidiol. Muitos estudos clínicos provam que o CBD funciona como ansiolítico, anticonvulsivante, vasodilatador, analgésico e anti-inflamatório.

Consumir CBD é uma das maneiras mais efetivas para manter o sistema endocanabinoide funcionando em seu estado ótimo.

Seu corpo tem um sistema Endocanabinoide e não um sistema Dipirona.

Nesse momento que vivemos a INFORMAÇÃO e a EDUCAÇÃO se mostram como a estratégia mais acertada quando o assunto é Cannabis.

Lembre que o sistema endocanabinóide exerce a função de regular todos os aspectos da fisiologia humana! Seja qual for a função do corpo, nele atuará o Sistema Endocanabinoide – e não apenas como um detalhe do nosso corpo.

Podemos também modular este sistema naturalmente, com alimentação e rotina saudáveis, sono, exercícios físicos, meditação diária, atividades que despertem prazer, ioga etc.

Vale lembrar que:

“Hoje em dia está absolutamente bem demonstrado, não há razão, a não ser ideológica, para rejeitar a verdade que a maconha tem efeitos terapêuticos plenamente privados”. (dr. Elisaldo Carlini, médico, psicofarmacólogo, professor universitário e pesquisador brasileiro, considerado referência mundial e um dos pioneiros nos estudos farmacológicos sobre o potencial terapêutico da cannabis e de outras substâncias psicotrópicas).

“A proibição do uso terapêutico da cannabis foi um erro histórico colossal em escala planetária. Efeitos sociais adversos e ausência de base científica”. (Sidarta Ribeiro, neurocientista, biólogo, professor titular e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte).

Não espere passar por uma situação de necessidade para apoiar e difundir a informação real. Para uma saúde plena mantenha seu sistema endocanabinoide em equilíbrio. Cuide dele e ele cuidará de você! É nesse sentido que insisto em falar desse sistema, acreditando que é a base de tudo. E se alguém que ler esse artigo conseguir explicar para outra pessoa o que é esse sistema – ficarei muito feliz, ampliando nosso conhecimento sobre esse conjunto de receptores que faz a cannabis estar onde está agora, e num lugar ainda mais crucial, onde acredito que ela vai chegar.