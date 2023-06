Morre jornalista e cientista política Lucia Hippolito

Redação IstoÉ Mulheri Redação IstoÉ Mulher - https://istoe.com.br/author/redacaomulher/ 21/06/2023 - 18:27 Compartilhe

Entusiasmada pela vida e pela política, a historiadora, professora e jornalista Lúcia Hippolito nos encantava com suas análises sempre bem contextualizadas. Este era um de seus segredos: saber decifrar a situação e dela traçar um retrato preciso sobre relações de mando e poder. Com capacidade notável para traduzir conceitos históricos para o grande público, a cientista política tornou-se comentarista da Globo News e da rádio CBN, além de ter sido uma das “Meninas do Jô”, quadro jornalístico do programa de Jô Soares.

Autora de títulos como “Por dentro do governo Lula” e “De raposas e reformistas: o PSD e a experiência política brasileira”, Lúcia se destacou num segmento de predominância masculina, consagrando-se como especialista em análise sobre eleições e partidos políticos.

Daqui a uma semana ela completaria 73 anos. Em Paris, há cerca de dez anos, teve os primeiros sintomas da Síndrome de Guillain-Barré, doença autoimune que paralisou alguns movimentos de suas pernas. De volta ao Brasil, precisou continuar com o tratamento e interrompeu seu trabalho. Há pouco mais de um ano começou a se tratar de um câncer. Faleceu no hospital Samaritano, no Rio, cidade que amava e sobre a qual também escreveu.