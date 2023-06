Luciana Vendramini e Giselle Tigre relembram primeiro beijo gay nas novelas

Redação IstoÉ Mulheri Redação IstoÉ Mulher - https://istoe.com.br/author/redacaomulher/ 28/06/2023 - 15:03 Compartilhe

Nesta quarta-feira, 28, Dia da Revolta de Stonewall Inn nos EUA e ainda no Mês do Orgulho LGBTQIA+, as protagonistas de um dos primeiros beijos gays da TV brasileira, as atrizes Luciana Vendramini e Giselle Tigre, se juntam em suas redes sociais em uma live às 20h, para todos e principalmente para os fãs da novela Amor & Revolução.

A trama, escrita por Tiago Santiago e exibida em 2011 pela emissora SBT, mostra o Brasil durante os “anos de chumbo”, as consequências do golpe militar e narra a história de personagens diretamente ligados ao período da ditadura, a favor ou contra, como militares, guerrilheiros, torturadores, artistas, jornalistas, advogados e estudantes. Entre essas histórias está a do amor entre Marcela e Marina, personagens interpretadas por Giselle Tigre e Luciana Vendramini respectivamente.

“Marina é dona de um jornal em plena ditadura militar, ela leva muita dura da polícia com a censura. Enquanto Marcela é advogada desse mesmo jornal. O maior desafio das duas é que Marcela é assumida como lésbica para quem a conhecia, não publicamente, porque na época era dificil as pessoas se assumirem publicamente, mas ela deixava claro para Marina que a amava, mas Marina, além de ser hétero, teve outros relacionamentos na novela e vivia um conflito muito grande por ser uma mulher de meia idade atraída por outra mulher. Esse era o conflito interno de Marina, e Marcela acabava sofrendo porque queria que Marina tivesse certeza dos seus sentimentos”, conta Giselle em entrevista exclusiva para IstoÉ Mulher, sobre o enredo entre as duas.

Primeiro beijo lésbico na TV aberta

A cena do beijo entre as personagens Marina e Marcela foi tratada como a primeira da história da teledramaturgia brasileira. No entanto, há outros primeiros beijos entre pessoas do mesmo sexo:

Em 1963, Vida Alves e Geórgia Gomide, no episódio Calúnia , do seriado TV de Vanguarda , na TV Tupi;

Em 1990, Raí Alves e Daniel Barcellos, na minissérie Mãe de Santo , exibida pela Rede Manchete ;

Em 2011, Marina e Marcela, na novela Amor & Revolução, exibida pelo SBT. Com 6 pontos e picos de 9, a audiência desse capítulo foi o dobro do que nos demais dias,.

Deixando de lado o pioneirismo da cena, o fato é que ainda hoje a representatividade de casais plurais em programas de TV aberta demoram a vir e, quando vêm, viram assunto e tema de discussão.

“O beijo não estava na sinopse da novela, mas foi uma ótima surpresa. Eu nunca tinha feito nada parecido, era uma novidade! No dia que gravamos nós ficamos muito ansiosas, mas, quando chegou a hora do beijo em si, o diretor conduziu a cena pra ser algo que elas se aproximavam e cortava antes. E o beijo acabou não acontecendo”, afirma Giselle.

Mesmo assim, Luciana Vendramini conta que as pessoas já tinham vazado para a imprensa que poderia acontecer um beijo entre as personagens. “E a gente ficou remoendo a história, estávamos a fim de fazer. Por isso procuramos o Reynaldo Boury, que por sinal foi um grande diretor que faleceu, mas adorava a gente. E, sem muita luta, ele topou que a gente regravasse a cena com o beijo.”

“Nós refizemos toda a cena, mas ficou faltando um batom vermelho que eu estava. Eu começo a cena com o batom e no final estou sem batom nenhum. Dá pra ver a colagem da cena, mas mesmo assim foi ao ar”, complementa Tigre.

Live GL em homenagem ao mês do orgulho

Após 12 anos da exibição da novela Amor & Revolução, as personagens ainda são lembradas com carinho pelo público que na época torceu muito para que o casal vingasse na trama. Giselle e Luciana se consideram aliadas à causa e por isso fazem uma live anual sempre no Mês do Orgulho: “Eu acho que as pessoas que se identificam como hétero precisam levantar sua voz a favor da comunidade LGBTQIA+, sabemos da importância desta representatividade na TV e temos orgulho deste marco histórico”, diz Giselle.

Não é a primeira vez que as atrizes se sensibilizam com a causa e o movimento, ao falarem da perspectiva artística de interpretar personagens que tocam em assuntos sensíveis à nossa sociedade. A primeira live da dupla aconteceu em 2020, em plena pandemia, com milhares de visualizações. A segunda em 2021, e a terceira acontece agora, 28 de junho, às 20h nos perfis das atrizes no Instagram @lucianavendramini e @giselletigre.

“Em 2011 e ainda hoje, tocar nesse tema na TV aberta é muito delicado, sempre divide opiniões. E eu sinto que muitas vezes as produções recuam, então o nosso beijo acabou sendo censurado de certa forma, e quando aconteceu foi à revelia! O que não impediu que o casal ganhasse a simpatia do público”, comenta Luciana.

Para finalizar a entrevista, as atrizes comentam que a live quer deixar um recado carinhoso ao seu público, e esse recado está na letra da música tema da própria novela, “Paula e Bebeto”, de Milton Nascimento.

Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor valerá

“É isso que queremos falar, o amor entre dois seres é o mais importante de tudo. Nossas personagens foram emblemáticas, desbravadoras e é isso que queremos deixar como mensagem. Uma mensagem de amor, carinho e respeito que toda a sociedade precisa dar aos casais de relacionamentos plurais”, encerra Giselle Tigre.

Serviço – Live GL – Orgulho

Data: 28 de junho, quarta

Horário: 20 horas

Onde: No perfil das atrizes @lucianavendramini e @giselletigre, assim como no Youtube da IstoÉ.