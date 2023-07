Dicionário do Futuro: o que aconteceu e o que ainda está por vir

Núbiai Núbia Lentz https://istoe.com.br/author/nubialentz/ Publicitária, com especialização em sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral, tem mais de de vinte anos de experiência em marketing, relações públicas, relações governamentais e relações institucionais. Atuou em projetos importantes na Fundação Amazônia Sustentável, Precious Woods, Fórum Amazônia Sustentável, Fórum Internacional de Sustentabilidade, e fundou o Instituto Eco Amazônia. É Líder Avina, da Fundação Avina e Líderes da Realidade Climática, treinada por Al Gore, ex-vice-presidente americano, Nobel da Paz e fundador da ONG The Climate Reality Project. É fundadora da Carbon Stake, da Negócios de Valor, e conselheira no Instituto Smart City Business America. 13/07/2023 - 17:16 Compartilhe

Faith Popcorn é uma futurista, consultora de marketing e autora americana. Ela é fundadora e CEO da Faith Popcorn’s BrainReserve, uma empresa de consultoria estratégica de marketing com sede em Nova York. A empresa é conhecida por sua expertise em prever tendências culturais e mudanças de comportamento do consumidor, e trabalha com várias marcas famosas para ajudá-las a se manterem relevantes e competitivas. Popcorn é autora de vários livros sobre o tema, e uma das principais autoridades em previsão de tendências. Considerada a Nostradamus do Marketing, foi descrita pela revista Time como uma das 100 pessoas mais inovadoras do mundo dos negócios.

O Dicionário do Futuro: desvendando as tendências do amanhã

Em 2002, eu sempre cheia de ideias avançadas, li o “Dicionário do Futuro” de Faith Popcorn. Após a leitura super interessante, cheia de insights sobre as tendências emergentes que poderiam moldar nossas vidas futuras, eu simplesmente me apaixonei pelas ideias da minha nova Guru de Marketing e por futurismo. Faith Popcorn, Adam Hanft, Lys Marigold e Poppy Trowbridge, juntos, reuniram centenas de termos emergentes e recém-inventados, oferecendo insights valiosos sobre as transformações que moldariam o futuro em diversas áreas, desde a tecnologia até a saúde, passando pelo ambiente corporativo e a educação.

O que é futurismo?

O futurismo ou a prática do futurismo refere-se ao estudo, à previsão e à antecipação do futuro, com base em análises e tendências no presente. Ser um futurista significa ter habilidades para olhar para o mundo atual e identificar tendências e mudanças que possam ocorrer no futuro próximo ou distante, com base em dados e insights. Faith Popcorn, por exemplo, é uma futurista renomada que se dedica a prever tendências de comportamento do consumidor. Ela utiliza metodologias de pesquisa e análise de tendências para identificar mudanças culturais, sociais e tecnológicas que influenciarão o comportamento dos consumidores no futuro. Com base nessas previsões, ela ajuda empresas e marcas a se prepararem para essas mudanças e a criar estratégias que possam aproveitar as oportunidades e minimizar os riscos.

Habilidades e conhecimentos para ser futurista

Os futuristas precisam ter conhecimentos em diversas áreas, como tecnologia, ciência, economia, sociologia, psicologia, entre outras. Isso permite que eles entendam como as tendências em uma área podem afetar outras áreas e como elas podem se interconectar no futuro. Precisam ter uma visão crítica e analítica das informações disponíveis e devem ser capazes de avaliar a qualidade e a confiabilidade das fontes e dos dados que usam para fazer previsões. Os futuristas precisam ser bons em pesquisa, pois essa é uma das principais ferramentas usadas para identificar tendências e padrões emergentes. Eles devem ser capazes de coletar e analisar dados de diversas fontes e transformá-los em insights úteis.Também precisam ser criativos e capazes de pensar fora da caixa. Eles devem ser capazes de imaginar cenários futuros que podem parecer improváveis ou impossíveis no presente. Além de tudo, precisam ser excelentes comunicadores, capazes de transmitir suas ideias e previsões de forma clara e concisa. Eles devem ser capazes de apresentar suas previsões de forma convincente e persuasiva para que as empresas e outras organizações possam tomar decisões informadas. Quem se habilita?

A Visão de Faith Popcorn

Com visão panorâmica, em “O Dicionário do Futuro”, lançado em 1999, ela compartilhou sua visão sobre o mundo, explorando termos e conceitos que descreviam as transformações que estão ocorrendo até hoje, em diferentes aspectos da cultura, fornecendo uma base sólida para entender e se adaptar às transformações que ainda estão por vir.

O livro apresenta temas afins, como artes, ambiente corporativo, educação, saúde e tecnologia. Cada tema é dividido em subtítulos provocadores, como “Novos comportamentos” e “Novas estruturas”, que ajudaram a identificar as tendências desde o seu lançamento. Um dos temas abordados por Popcorn é o impacto da tecnologia e da inovação na sociedade. O termo “Cidades-iogurte”, se refere a lugares com culturas ativas, para onde os baby boomers se mudariam quando se aposentassem. Na visão dela essas cidades seriam espaços que ofereceriam uma qualidade de vida mais equilibrada, com acesso a atividades culturais, lazer e saúde. Outro tema explorado no livro é o comportamento do consumidor e as mudanças na relação entre marcas e consumidores.

Popcorn introduziu o conceito de “Crianças de vida livre”, que se refere à nova geração de crianças criadas sem excesso de programação. Essas crianças têm mais liberdade para explorar seus interesses e desenvolver habilidades de forma autônoma, o que impactará diretamente o mercado consumidor no futuro. Faith Popcorn também discute as transformações no mundo do trabalho e como as estruturas tradicionais estão sendo remodeladas.

Tendências que agora são parte de nossas vidas

Essas tendências identificadas por Faith Popcorn em 1999 se tornaram parte integrante de nossas vidas atuais, refletindo as mudanças culturais e comportamentais que moldam a sociedade. É interessante observar como as previsões de tendências podem fornecer insights valiosos sobre o futuro e ajudar empresas e indivíduos a se adaptarem e inovarem em resposta às demandas do mercado. São elas:

Cocooning: aumento da tendência de “cocooning”, onde as pessoas buscam se refugiar em suas casas e criar espaços de conforto. Essa tendência se tornou ainda mais relevante durante a pandemia, com mais pessoas passando tempo em casa e valorizando a segurança e o conforto do lar.

Egonomics: se refere ao foco crescente na individualidade e na personalização. Popcorn previu que as pessoas buscariam produtos e serviços sob medida para suas necessidades e preferências específicas. Isso se tornou evidente com o avanço da personalização em várias áreas, como produtos personalizados, planos de dieta e atividades de lazer.

Fantennial: importância crescente da geração do milênio (millennials) e sua influência na economia e nas tendências de consumo. Essa geração se tornou uma força significativa nos últimos anos, moldando a cultura, a tecnologia e as preferências do mercado.

Wellness: tendência do bem-estar e da busca por um estilo de vida saudável, na qual as pessoas se voltariam cada vez mais para hábitos e produtos que promovem o equilíbrio físico, mental e emocional. Essa tendência se tornou ainda mais proeminente nos últimos anos, com o aumento do interesse em atividades como meditação, alimentação saudável e autocuidado.

Convergence: a convergência de diferentes tecnologias e mídias, prevendo que os consumidores se tornariam cada vez mais conectados e integrados em suas interações e experiências digitais. Essa tendência se manifestou na proliferação de dispositivos inteligentes, na integração de plataformas online e offline e na interconectividade de diferentes áreas da vida cotidiana.

Silver Surfers: o aumento da influência e do poder de compra da geração mais velha, conhecida como “baby boomers”. Essa geração continua a desempenhar um papel significativo no mercado, com seu poder de compra e influência moldando as tendências de consumo e impulsionando o crescimento de setores como turismo, saúde e bem-estar.

O futuro até 2035

Em 2020, em Nova York, durante um evento da Avon em que foi anunciada a descoberta da molécula protinol (a revolução da skincare), a Nostradamus Faith Popcorn revelou as suas profecias para o mundo para os próximos quinze anos, com base nas cinco forças determinantes da sociedade:

Epidemia de ansiedade: refere-se ao aumento significativo dos níveis de ansiedade na sociedade. Nos próximos anos, as pessoas enfrentarão cada vez mais estresse e ansiedade devido a uma série de fatores, como mudanças tecnológicas rápidas, incerteza econômica e ambiental, e a pressão constante para alcançar padrões de sucesso. Essa epidemia de ansiedade traz implicações para as empresas, que devem estar atentas às necessidades dos consumidores em relação ao bem-estar mental e emocional.

Mistura de gêneros: aponta para a quebra de barreiras tradicionais de gênero. A sociedade se tornará cada vez mais fluida em relação às identidades de gênero e à expressão de gênero. Isso significa que as pessoas se sentirão mais livres para desafiar e transcender as normas de gênero estabelecidas, e as empresas devem estar atentas às mudanças nas expectativas e demandas dos consumidores em relação à diversidade e inclusão.

N of 1: enfatiza a personalização e a individualidade. Os consumidores buscarão cada vez mais produtos, serviços e experiências que sejam adaptados especificamente para atender às suas necessidades individuais. As empresas devem estar preparadas para oferecer opções personalizadas e sob medida para atender às expectativas dos consumidores por exclusividade e atendimento individualizado.

Super Humanos: refere-se ao uso crescente de tecnologias e avanços científicos para aprimorar o corpo e a mente humanos. As pessoas buscarão cada vez mais maneiras de melhorar suas habilidades e capacidades, seja por meio de implantes tecnológicos, melhorias genéticas ou outras formas de aprimoramento humano. Isso tem implicações para as empresas, que podem explorar oportunidades de mercado relacionadas a tecnologias de aprimoramento humano e saúde.

LiteLife: destaca a busca por um estilo de vida mais leve e simplificado. As pessoas se afastarão do consumismo excessivo e buscarão experiências mais simples e significativas. Isso se traduz em uma mudança nas preferências de consumo, com os consumidores priorizando a qualidade em vez da quantidade e valorizando experiências mais autênticas e sustentáveis.

Tendências e mudanças de comportamento do consumidor

Conheça alguma delas:

“Cocooning 2.0”: a pandemia da COVID-19 fez com que as pessoas se sentissem mais confortáveis em casa, e essa tendência continuará mesmo após a pandemia, com mais pessoas optando por ficar em casa e investir em tecnologias e serviços que tornem suas casas mais confortáveis e convenientes.

“EcoLuxury”: a preocupação com o meio ambiente está se tornando cada vez mais importante para os consumidores, e as marcas de luxo terão que se adaptar a essa tendência, criando produtos e serviços que sejam sustentáveis e que também transmitam uma imagem de sofisticação e exclusividade.

“Virtual Companionship”: com o aumento do trabalho remoto e da solidão, as pessoas buscarão cada vez mais a companhia de robôs e outras tecnologias que possam oferecer interações humanas simuladas, como assistentes de voz e chatbots.

“Feminine Capitalism”: prevê que as mulheres se tornarão cada vez mais poderosas como consumidoras e líderes de negócios, e que as empresas terão que se adaptar a essa tendência, criando produtos e serviços que atendam às necessidades e desejos das mulheres e promovendo a igualdade de gênero em suas estruturas organizacionais.

Dicas da Faith para entender a crescente influência das mulheres

Para se adaptar à tendência do “Feminine Capitalism” – a crescente influência das mulheres como consumidoras e líderes de negócios – as empresas podem seguir algumas estratégias, tais como:

Para atender às necessidades e desejos das mulheres, as empresas precisam ter uma equipe diversificada que inclua mulheres em todos os níveis. Isso não só trará novas perspectivas e ideias, mas também ajudará a empresa a entender melhor o mercado feminino. Garantir que as mulheres tenham voz igual na tomada de decisões, incluindo a formulação de estratégias de marketing, desenvolvimento de produtos e serviços, e outras decisões importantes. Criar produtos e serviços que atendam às necessidades específicas das mulheres, como produtos de beleza e cuidados pessoais, roupas e acessórios, serviços financeiros e de saúde, entre outros. Promover a igualdade de gênero em suas estruturas organizacionais, oferecendo salários iguais para homens e mulheres, políticas de licença-paternidade e maternidade equilibradas, e outras iniciativas que apoiem a igualdade de oportunidades para homens e mulheres. Escolher modelos publicitários que representem mulheres de todas as idades, raças, tamanhos e orientações sexuais, para que suas campanhas de marketing sejam inclusivas e representativas. Investir em causas que apoiam as mulheres, como organizações de caridade que trabalham para melhorar a saúde das mulheres, a igualdade de gênero e a educação. Isso pode ajudar a empresa a construir uma imagem de marca positiva e mostrar seu compromisso com a igualdade de gênero.



Tendências relacionadas às mulheres

Faith Popcorn tem sido uma observadora atenta das mudanças sociais e culturais e tem destacado a importância das mulheres como agentes de transformação em diversos setores. Entre as tendências relacionadas às mulheres, ela previu:

She-conomy: mulheres teriam um papel cada vez mais importante na economia, tornando-se uma força significativa como consumidoras, empreendedoras e líderes de negócios. Ela destacou que as empresas precisariam se adaptar para atender às necessidades e preferências das mulheres, reconhecendo seu poder de compra e influência.

Femi-nomics: ascensão das mulheres no mundo dos negócios e sua busca por igualdade de oportunidades. Mais mulheres ocupariam cargos de liderança e haveria uma maior conscientização sobre a importância da diversidade de gênero nas empresas.

Power Girls: crescente força e influência das jovens mulheres, prevendo que elas se tornariam líderes e agentes de mudança em diversas áreas, desde a tecnologia até a política.

She-veillance: aumento da vigilância e empoderamento das mulheres, com uma maior consciência e denúncia de comportamentos inadequados, assédio e desigualdade de gênero.

Tendências relacionadas ao empreendedorismo feminino

Faith Popcorn sempre reconheceu o potencial das mulheres como empreendedoras e previu que elas teriam um impacto significativo na economia e na sociedade como um todo. E surgem as:

Fempreneurs: o número de mulheres empreendedoras aumentaria significativamente, à medida que mais mulheres buscassem independência, flexibilidade e a oportunidade de criar seus próprios negócios. Ela destacou que as mulheres teriam um impacto significativo no empreendedorismo e na economia como um todo.

Mompreneurs: essa tendência se referia às mães que se tornam empreendedoras, buscando conciliar a maternidade com a criação de negócios próprios. Popcorn previu que cada vez mais mães optariam por empreender para ter mais controle sobre seu tempo e carreira, adaptando seus negócios às responsabilidades familiares.

Collaborative Economy: antecipou o surgimento da economia colaborativa, onde o compartilhamento de recursos e a colaboração seriam fundamentais. Ela destacou que as mulheres teriam um papel relevante nessa tendência, aproveitando plataformas de economia compartilhada para iniciar negócios e criar redes de apoio.

Female Empowerment: o empreendedorismo feminino estaria ligado a um movimento mais amplo de empoderamento feminino, com mulheres buscando independência financeira, igualdade de oportunidades e a capacidade de fazer a diferença em suas comunidades.

Tendências relacionadas à liderança feminina

Ela reconheceu o potencial das mulheres como líderes e previu que haveria uma mudança de paradigma em relação à liderança, com uma maior valorização das características e habilidades femininas. Aqui estão algumas delas:

Rise of the Female Leader: Popcorn previu que mais mulheres ocupariam cargos de liderança em diversos setores, incluindo negócios, política e organizações sem fins lucrativos. Ela destacou que as mulheres trariam uma abordagem diferente e uma perspectiva única para a liderança, o que seria valorizado e buscado.

Feminine Leadership Traits: Popcorn sugeriu que as características e habilidades tradicionalmente associadas às mulheres, como empatia, colaboração e inteligência emocional, seriam cada vez mais valorizadas na liderança. Ela previu que essas habilidades seriam vistas como essenciais para enfrentar os desafios do futuro.

Gender-Balanced Leadership: Popcorn antecipou uma maior conscientização sobre a importância da diversidade de gênero na liderança. Ela previu que empresas e organizações buscariam ativamente garantir uma representação equilibrada de homens e mulheres em posições de liderança, reconhecendo os benefícios da diversidade para a tomada de decisões e a inovação.

Leadership Networks: Popcorn também previu que as mulheres criariam redes de apoio e mentorias para promover a liderança feminina.

Como futurista, Faith Popcorn tem mergulhado na identificação de tendências emergentes e mudanças significativas no comportamento do consumidor. Popcorn é conhecida por suas previsões precisas sobre tendências futuras, incluindo a popularização do café gourmet, o aumento do interesse por alimentos orgânicos e a crescente aceitação da medicina alternativa. Ela continua a trabalhar como consultora de marketing e futurista, ajudando empresas a se prepararem para as mudanças no comportamento do consumidor e no mercado.

E lembre-se: “O futuro começa agora!” e ” A única certeza é a mudança!”.

Livros publicados

– “The Popcorn Report” (1991)

– “Clicking: 17 Trends That Drive Your Business–And Your Life” (1996)

– “Dictionary of the Future: The Words, Terms and Trends That Define the Way We’ll Live, Work and Talk” (1999)

– “EVEolution: The Eight Truths of Marketing to Women” (2000)

– “The Popcorn Report: Faith Popcorn on the Future of Your Company, Your World, Your Life” (2001)

– “BrainReserve: The Future of Advertising & Marketing” (2005)

– “Clicking (Revised Edition): 17 Trends That Drive Your Business–And Your Life” (2006)

– “The Popcorn Report: Faith Popcorn on the Future of Your Company, Your World, Your Life” (2007)

– “The Popcorn Report: Faith Popcorn on the Future of Your Company, Your World, Your Life” (2011)