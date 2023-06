Cura quântica, ou como modificar a própria biologia com pensamentos e intenções

Anna Vieirai Anna Vieira https://istoe.com.br/author/annavieira/ Terapeuta, Docente em cursos de extensão em PICS e Cannabis Medicinal, Pesquisadora, Especialista com diversas pós graduações em Medicina Integrativa e Canabinoide, com foco nas plantas medicinais. Criadora do Reset®️Program. Principais formações e especializações: Universitat de Barcelona, Damascus University, Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, CIIS - Psychedelic Therapies and Research, Ayurveda, Health and Meditation by Chopra Center. 20/06/2023 - 18:18 Compartilhe

Nada possui mais poder no corpo do que as crenças da mente. Esta é a visão de mundo quântica, que nos ensina que todos somos parte de um campo infinito de inteligência. Ao longo das três últimas décadas,centenas de estudos mostraram que podemos nos curar, de desordens físicas ou emocionais, com o aumento da consciência sobre nós mesmos.

A ideia principal da cura quântica é a de que nossas ideias e informações criam uma disposição psicoemocional que determina a forma como enxergamos, agimos, reagimos e percebemos a realidade. Aumentando a consciência sobre essa dinâmica, abrem-se possibilidades de mais escolhas, inclusive as de manter antigas crenças, ou mudá-las.

Não se trata de mágica, mas ciência, exige bastante trabalho, constante reforma íntima e, principalmente, alinhamento e reconexão com o melhor que pudermos alcançar em nós mesmos. Em um dos cursos que fiz em minhas pesquisas com Deepak Chopra ele dizia:

“Nós somos as únicas criaturas do planeta que podemos modificar a própria biologia através dos pensamentos, sentimentos e intenções.

As nossas células estão constantemente espionando os nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Quando nos apaixonamos, pensamentos positivos percorrem o nosso corpo e fortalecem nosso sistema imunológico. Por outro lado, pensamentos sombrios e sentimentos depressivos podem nos deixar vulneráveis a doenças”.

A cura quântica começou a ser uma realidade nos dias de hoje, mas está baseada na Física Quântica e nos seus princípios científicos com mais de 100 anos. Por meio dos estudos da Física Quântica, que surgiu em 1900, chegou-se à conclusão de que nosso corpo é formado por átomos, que se organizam por meio de energia, ou vibrações. O conjunto de átomos é uma molécula, e o conjunto de moléculas forma a matéria, ou seja: você.

O que a Física Quântica comprova é que tudo é energia, inclusive a matéria, e que assim podemos manipular a energia e criar a matéria – mesmo princípio formulado por Albert Einstein em sua famosa equação E = mc2, sobre a equivalência entre massa e energia.

Como tudo é energia, facilmente compreendemos que basta alterar a energia para se verem resultados no físico/matéria. Quando trabalhamos no processo de harmonização e equilíbrio das energias dos corpos, ajudando ainda a reverter processos desarmônicos, temos uma melhora significativa em vários quadros da saúde como um todo.

A terapia quântica fornece informação de cura bioenergética na forma de vibração para nossas células. Elas são capazes de levar frequências de harmonia para onde precisamos, e assim recuperamos a vibração saudável. Através dos métodos terapêuticos da medicina vibracional procuramos limpar, desapegar e desprogramar a mente de ideias limitantes, e transformá-las em outras mais saudáveis. O objetivo é promover uma efetiva transformação interior.

A reconexão (cura quântica) nos coloca em sintonia com nossa essência energética, gerando padrões de ondas mais claros e nítidos. Como em um rádio, a nossa estação está 24 horas no ar, mas as vezes estamos um pouco mais para cima ou para baixo da frequência, o que gera ruído (estática).

A mudança de paradigmas e das reações automáticas são as primeiras e importantes metas, para percebermos como operamos e decidirmos mudar. Por exemplo: precisamos trocar o “isso eu não quero” para o “o que eu quero?” Entender com clareza “o que eu gosto”, “o que me transborda”, “o que me anima” e “o que me alimenta” – são informações fundamentais, na busca de maior harmonia com a nossa própria essência.

A Cura Quântica se utiliza de técnicas de alinhamento vibracional, como Reiki, bioenergética, Barras de Access, entre outros, com o objetivo de aumentar nosso nível de coerência e aceitação, para ser o que você pode ser agora. Quais os benefícios que podem ser vistos ou sentidos? Desbloqueio de energias estagnadas; melhora do sistema imunológico; eliminação ou redução do estresse; reequilíbrio dos chakras e centros energéticos; relaxamento profundo, desbloqueio emocional e energético; desintoxicação e eliminação de substâncias prejudiciais à saúde; aumento da energia vibracional do corpo etc.

Quando conseguimos equilibrar a energia, naturalmente se percebe uma melhora na saúde e bem­estar do paciente, porém sempre orientamos para que nenhum tratamento da medicina tradicional seja abandonado. É fundamental que o paciente saiba que este processo não substitui as terapias alopáticas que ele esteja fazendo – e que a harmonização ou cura quântica é científica, e não prega religião ou doutrina alguma.