Como identificar seu perfil e as chances de crescer na carreira

Richely Tamurai 19/07/2023 - 17:38

Muito se fala sobre autoconhecimento e para algumas pessoas a própria palavra é algo tão subjetivo que muitos sentem dificuldade nesta busca. Mas existem muitas ferramentas que nos ajudam a identificar, de forma objetiva, em que perfil podemos nos encaixar melhor. E este é um recurso que pode ser bastante útil em nossa trajetória profissional.



Provavelmente você já passou por testes de análise de perfil comportamental, em algum processo seletivo, mas como não costumamos ter retorno sobre esta avaliação – pode pensar que não foi aprovada porque existe algum problema com seu perfil. Mas te digo de antemão: não existe perfil bom ou perfil ruim, existe o que seria ou não adequado para aquela posição específica.



Existem muitos recursos que nos ajudam nesse processo e a ferramenta de análise de perfil comportamental é uma delas. Trabalho hoje com a metodologia DISC, introduzida por William Marston no século passado, mas ainda muito atual e eficiente.

A metodologia DISC classifica as pessoas em quatro grandes grupos comportamentais: o Dominante, também chamado de executor, o Influente, ou comunicador, o Estável, ou planejador, e o Conforme, também chamado de analista.

Normalmente temos um tipo predominante e um secundário, em casos mais raros uma pessoa pode apresentar até três perfis que se manifestam em suas atividades.



O Dominante ou executor é aquela pessoa extremamente focada em resultados, normalmente muito rápida na resposta, autoconfiante, que gosta de desafios e com um senso de liderança bem desenvolvido. Esse tipo costuma ser bem produtivo, mas em contrapartida pode apresentar uma certa arrogância, falta de empatia – e falha quando se trata de atenção aos detalhes. Por ser muito direto pode ser considerado grosseiro ou rude.



Já o Influente ou comunicador é aquela pessoa extremamente otimista, que se relaciona com facilidade, acredita muito no trabalho em grupo, precisando trabalhar com pessoas ao redor e buscando seus resultados através dos relacionamentos. O lado negativo é que são pessoas que se dispersam com facilidade, muitas vezes não cumprem prazos e tendem a desfocar rapidamente, muitas vezes não finalizando os projetos que iniciam.

Os estáveis ou planejadores são pessoas calmas, pacientes e conservadoras, têm um trabalho estruturado e caprichoso, porém uma velocidade de reação mais lenta. Não gostam de mudanças ou de serem surpreendidos, preferem fazer uma tarefa de cada vez para que assim possam alcançar seus resultados. São pessoas que precisam de previsibilidade para se sentirem mais seguras.



Os analistas são atentos aos detalhes, organizados, autodisciplinados, têm uma forte tendência ao perfeccionismo e sempre terminam aquilo que começam, mas podem ser pessimistas, com uma auto crítica muito forte. Costumam ser indecisos e ter uma resposta mais lenta aos estímulos externos.



Enquanto um planejador ou analista pode apresentar dificuldade para ministrar um treinamento, por exemplo, um executor ou um comunicador poderia fazer isso com mais facilidade. É claro que um planejador também poderia executar a tarefa, porém iria precisar de um gasto de energia muito grande para sair da sua zona de conforto, da mesma forma que trabalhar com dados complexos pode ser um desafio maior para os executores ou comunicadores e ser extremamente fácil para um perfil analista ou planejador.



Através dessa ferramenta você também consegue identificar o perfil de outras pessoas do seu convívio. Para um líder com perfil executor, por exemplo, o que importa são os resultados, então ao lidar com ele é preciso ser o mais prático e direto possível. Já se você estiver trabalhando com um líder analista, é melhor se abastecer de avaliações mais profundas em uma reunião, pois você será questionada em detalhes.

Provavelmente você já se identificou com alguns desses perfis e existem várias plataformas de testes onde pode de fato saber qual o seu. Esse autoconhecimento vai lhe ajudar a entender quais são seus pontos fortes e os que precisa desenvolver. As empresas utilizam essa ferramenta justamente para colocar os profissionais nas atividades específicas, de acordo com os seus perfis.

