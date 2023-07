A Revolução do Futebol Feminino e a longa jornada das mulheres em campo

Júlia Alvesi Júlia Alves https://istoe.com.br/author/julia-alves/ 18/07/2023 - 16:38 Compartilhe

A Copa do Mundo Feminina estreou 61 anos depois de o torneio masculino ter dado início a suas competições em 1930. A revolução do futebol feminino é necessária e as dificuldades dessa longa jornada abriram espaço para a história das mulheres nos gramados.

No século XX, o futebol feminino foi proibido em diversos países, entre eles: Brasil, Reino Unido, e Alemanha que em 1955, um ano depois que os homens ganharam sua primeira Copa do Mundo declarou através da Federação Alemã: “Na luta pela bola, a graça feminina desaparece e a apresentação de seus corpos fere sua decência”.

A FIFA decidiu organizar o Mundial Experimental na República Popular da China em 1988, para ver o interesse das pessoas por essa competição. O torneio teve sucesso, com média de 20 mil pessoas por jogo.

Convencida pelo sucesso, a FIFA realizou oficialmente a primeira Copa do Mundo Feminina em 1991. Ela também aconteceu na China com 12 seleções, que também abriu espaço para as mulheres no apito. Foram 6 árbitras que participaram pela primeira vez de um torneio como esse. A brasileira Claudia Vasconcelos apitou a disputa pelo terceiro lugar e foi a primeira mulher a arbitrar uma partida oficial da FIFA.

O prêmio ficou para os Estados Unidos, e abriu a porta para outras 3 Copas do Mundo para a seleção feminina. E as brasileiras, que estrearam no dia 17 de novembro de 1991, contra o Japão, tiveram o primeiro gol marcado na história do futebol feminino pela jogadora Elane, e finalizaram a partida com uma vitória de 1×0.