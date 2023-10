Mulher volta de férias e encontra sua casa demolida por engano

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 23/10/2023 - 3:35 Para compartilhar:

Uma mulher de Atlanta, nos EUA, está procurando respostas depois que uma antiga propriedade familiar foi reduzida a escombros enquanto ela estava de férias, aparentemente devido a um erro cometido por uma empresa local de transporte e demolição.

Sarah Hodgson disse que foi alertada sobre a destruição não autorizada por um vizinho, que ligou para perguntar se ela havia contratado uma empresa para demolir a casa vazia no sudoeste de Atlanta.

“Eu disse ‘não’ e ela disse: ‘Bem, há alguém aqui que demoliu a casa inteira e destruiu tudo’”, disse Hodgson.

Quando a vizinha se aventurou a sair para confrontar os trabalhadores, Hodgson disse que eles lhe disseram para “calar a boca e cuidar da própria vida”.

Hodgson disse que então ligou para um membro da família para visitar a propriedade e ver o que estava acontecendo. O familiar pediu para ver a ordem do trabalho. Quando um supervisor do local verificou a licença, Hodgson disse que admitiu que estavam no endereço errado.

A equipe de trabalho então empacotou seus equipamentos e deixou a propriedade, deixando a casa em ruínas, disse Hodgson.

Embora a casa estivesse fechada com tábuas há cerca de 15 anos, Hodgson disse que o gramado foi mantido e todos os impostos sobre a propriedade estavam em vigor.

“Como é que as pessoas simplesmente sobem e destroem a propriedade de alguém e depois vão embora? Como eles podem pensar que está tudo bem?” ela disse, expressando preocupação com quaisquer linhas de gás ou água que poderiam ter sido danificadas no incidente.

Hodgson disse que a empresa responsável pelo acidente ainda não a contatou. Ela disse que registrou um boletim de ocorrência na polícia e conversou com advogados.

“Acho que ele nos deve desculpas e precisa resolver o problema”, disse Hodgson. Em comunicado enviado à imprensa americana, a empresa disse que está trabalhando para resolver o assunto.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias