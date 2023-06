Mulher viraliza nas redes sociais após seu marido a acusar de “não fazer nada em casa”

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/06/2023 - 14:25 Compartilhe

Uma mulher chamada Lindsay Donnelly, de 33 anos, que mora em Connecticut, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais, após seu marido a acusar de “não fazer nada em casa”. Em um vídeo que já acumula mais de 13 milhões de visualizações, ela compartilha o comentário do seu esposo e revela sua resposta assertiva.

Por dois dias, Lindsay optou por não arrumar as camas nem lavar um único prato. Ela compartilhou imagens da roupa suja empilhada no sofá, da mesa da sala de jantar repleta de pratos sujos, dos brinquedos, das toalhas espalhadas pelo chão do banheiro. Após gravar o vídeo, ambientado ao som da música de sucesso de Taylor Swift, “Karma”, Donnelly decidiu sair para um fim de semana com suas amigas, deixando a casa em total desordem.

Em entrevista ao TODAY.com, Lindsay Donnelly contou que ela e seu marido, Brian, de 37 anos, trabalham em tempo integral. Ela é proprietária de uma agência de marketing de mídia social, enquanto ele atua com capital de risco. Donnelly ainda disse que o amado é responsável pela maior parte da preparação das refeições, e eles tentam dividir as tarefas domésticas de forma equilibrada.

“Na noite em que ele fez o comentário, eu estava colocando as crianças para dormir, enquanto ele estava cuidando da limpeza da cozinha. Percebi que ele estava um pouco mal-humorado e perguntei o que estava acontecendo. Foi então que ele fez o comentário de que eu não fazia nada em casa”, relatou.

“Eu não queria gritar e brigar por isso”, explica.

“Eu queria fazer um ponto de forma engraçada.” E pelo feedback recebido em seus comentários no TikTok, ela conseguiu. “Alguém comentou no meu vídeo que assim é como o trabalho doméstico invisível se torna visível. E eu achei isso genial”, compartilha Donnelly. “Eu estou constantemente arrumando as coisas – pegando sapatos, fazendo todas essas tarefas que geralmente passam despercebidas, mas que fazem uma grande diferença.”

Em um vídeo subsequente, Donnelly registra a reação de Brian ao saber que se tornou viral. Brian se desculpa com os seguidores de TikTok de Donnelly pelo seu comentário e ela rapidamente assegura aos espectadores que ele é “realmente um bom marido”.

Alguns comentários expressaram que ele não se desculpou o suficiente, enquanto outros opinaram que isso não estava certo e que ela merecia mais. Brian compartilhou com o TODAY.com que ele e Donnelly têm um relacionamento muito forte, o que permite que ele “diga algumas coisas de vez em quando” e que ele estava se sentindo frustrado e direcionou isso a ela.

