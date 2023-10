Mulher vence processo para despejar filhos de 40 e 42 anos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 31/10/2023 - 4:36 Para compartilhar:

Cansada de tentar convencer os filhos a ter mais autonomia e buscar uma vida fora de casa, além de estar irritada por ter de sustentá-los, uma mãe italiana de 75 anos conseguiu, na Justiça, uma ordem de despejo contra eles, que têm 40 e 42 anos.

A mulher se queixou de que os filhos, que possuem emprego, não ajudavam nas tarefas domésticas e sequer contribuíam com as despesas da casa. Ela relatou que, diversas vezes, tentou convencê-los a se mudarem para suas próprias casas e terem um “estilo de vida mais autônomo”, mas a súplica foi ignorada pelos filhos, de 40 e 42 anos. “Nenhum deles queria saber”, disse ela, segundo reportagem do jornal local La Provincia Pavese. Assim, ela decidiu processá-los.

Na decisão da juíza Simona Caterbi, segundo o divulgado pelo “Guardian”, que citou o veículo de mídia italiano “La Provincia Pavese”, a magistrada disse que embora os dois homens vivessem na casa justificando que era “obrigação dos pais de fornecer alimentos”, isso já não era aceitável pela idade deles.

No passado, houve casos semelhantes em tribunais da Itália. Segundo o The Guardian, em um caso de 2020, o Supremo Tribunal de Itália rejeitou o recurso de um músico de 35 anos que trabalhava em tempo parcial, que argumentou que o seu rendimento de 20 mil euros não era suficiente para viver e que ele precisava do dinheiro dos seus pais. O caso foi rejeitado pelo tribunal, com a decisão de que jovens adultos não têm direito automático ao apoio financeiro dos pais.

