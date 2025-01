Mulher vai governar Vaticano pela 1ª vez, anuncia Papa

VATICANO, 19 JAN (ANSA) – A partir de março, o Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, órgão que exerce as funções executivas em nome do papa Francisco no menor país do mundo, será comandado por uma mulher.

O anúncio foi feito pelo próprio pontífice em uma entrevista ao programa “Che tempo che fa”, da emissora italiana Nove, na noite deste domingo (19).

“Ela é vice-governadora e se tornará governadora”, disse o líder católico, em referência à secretária-geral do Governatorato, a freira Raffaella Petrini.

Atualmente o órgão é chefiado pelo cardeal espanhol Fernando Vérgez Alzaga, que completará 80 anos, idade de aposentadoria compulsória na Santa Sé, em 1º de março de 2025.

Petrini tem 56 anos e é secretária-geral desde novembro de 2021, quando se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo.

Integrante do Instituto das Irmãs Franciscanas da Eucaristia, ela também tem formação em ciências políticas e doutorado em ciências sociais.

O Papa tem o objetivo declarado de aumentar a presença feminina em postos de liderança na Igreja Católica e disse em junho passado que “as mulheres estão começando a mandar” no Vaticano, embora o primeiro escalão ainda seja ocupado exclusivamente por homens. (ANSA).