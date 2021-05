Mulher usa ‘golpe do Ppix’ ao pagar por procedimento estético, apanha e é presa no PR

A polícia prendeu uma mulher por suspeita de estelionato, em Maringá, no Paraná. Ela teria dado golpes em dois salões de beleza ao dizer que realizaria o pagamento via Pix, mas nunca pagou. A mulher chegou a ser agredida por uma das cabeleireiras.

Segundo apurou a RecordTV, a mulher pediu para dona de um dos salões colocar aplique no seu cabelo. Após procedimento, a mulher ainda comprou cremes de cabelo antes de se dirigir ao caixa. O valor final a ser pago era de 1500 reais. Na hora do pagamento, a mulher optou pela transação via Pix.

“Ela me mostrou no celular dela [a mensagem] ‘concluído com sucesso’. Me mandou o comprovante, meu celular estava na bancada e eu vi que chegou a mensagem dela, e tudo belezinha. Mas eu não conferi na hora, esse foi o meu erro”, conta a dona do estabelecimento.

Quando foi checar sua conta, a dona do salão viu que o valor não estava lá e decidiu ir atrás da cliente. Foi quando elas começaram a brigar. Com a briga, a mulher ficou com uma falha enorme no cabelo e decidiu ir em outro salão. Ela aplicou o golpe de novo. Maria Aparecida Santana, dona do segundo salão, disse que a mulher contou uma história triste para ser atendida com urgência.

“A princípio ela chegou e disse que tinha brigado com a ex-mulher do namorado dela, eu acreditei e fiquei até com dó e acabei atendendo porque eu não tinha nem horário para ela”, conta. “[O dinheiro] não caiu na minha conta, ainda falei para ela que geralmente o Pix quando a pessoa passa cai o dinheiro na hora”, disse.

Ainda assim, a mulher conseguiu ir embora sem realizar o pagamento. A primeira cabeleireira conseguiu recuperar o produto, mas a segunda terá que ficar com o prejuízo.

