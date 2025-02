Mulher tropeça e rasga tela renascentista de 500 anos na Itália

BRESCIA, 8 FEV (ANSA) – Uma mulher tropeçou e rasgou uma pintura de 500 anos em uma exposição sobre o Renascimento em Brescia, norte da Itália.

O incidente ocorreu no Museu de Santa Giulia, na última sexta-feira (7), e atingiu um estandarte pintado por Alessandro Bonvicino (1492-1554), mais conhecido como “Il Moretto da Brescia”, entre 1522 e 1524 para ser carregado em procissões.

A obra é pintada na frente e no verso e não conta com vidro de proteção. De um lado, a tela exibe dois santos não identificados; do outro, a Virgem Maria e dois devotos pertencentes à fraternidade da Madonna del Carmine, que havia encomendado o trabalho a Bonvicino.

Segundo o museu, o dano ao estandarte é avaliado em “milhares de euros”. O “Moretto” é considerado um dos três grandes mestres da primeira fase do Renascimento em Brescia e hoje conta com obras no acervos de alguns dos principais museus do mundo, como a Galeria Nacional de Londres. (ANSA).