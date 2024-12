Mulher trans vence prêmio de ‘Modelo do Ano’ pela 1ª vez

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/12/2024 - 11:50 Para compartilhar:

NOVA YORK, 4 DEZ (ANSA) – A modelo norte-americana Alex Consani, de 21 anos, fez história ao se tornar a primeira mulher transgêneros a vencer o prestigioso prêmio de “Modelo do Ano”, em cerimônia realizada na última segunda-feira (2).

A jovem foi homenageada no British Fashion Council, com um título que honra o “impacto global” de alguém que “dominou a indústria” nos últimos 12 meses. Ela desbancou grandes novos nomes da moda, como Anok Yai e Amelia Gray.

Durante seu discurso de agradecimento, Consani disse que sua vitória é “um grande passo na direção certa. Porque a mudança é mais que possível, é necessária”.

Conhecida por seus cabelos e sobrancelhas loiros, Consani nasceu em 2003, na Califórnia, e ganhou notoriedade por seu trabalho nas passarelas – ela já trabalhou para marcas como Chanel, Stella McCartney e Victoria’s Secret – e pelo seu carisma nas redes sociais.

A modelo se tornou uma estrela global graças ao TikTok, onde tem atualmente mais de 4 milhões de seguidores. Sua estreia na passarela foi em 2021 com Tom Ford. Em outubro passado, ela e a brasileira Valentina Sampaio fizeram história ao se tornarem as primeiras modelos trans a desfilar no Victoria’s Secret Fashion Show.

Atualmente, ela faz parte da famosa agência IMG Models, que representa nomes como Gigi Hadid, Bella Hadid e Hailey Bieber.

