Mulher trans, Pepita teme por futuro do filho: ‘Educo uma criança em um país que me mata’

A cantora trans Pepita abriu o coração durante participação no programa “Sábia Ignorância”, do GNT, de segunda-feira, 5, ao debater sobre diversidade de gênero. A influenciadora digital não escondeu que teme pela segurança de sua família, por não se sentir protegida no Brasil, devido aos ataques que a comunidade LGBTQIAPN+ sofre diariamente.

Em um papo com a apresentadora Gabriela Prioli e a doutora em estudos feministas Carla Akotirene, a funkeira revelou que se preocupa em educar o filho, Lucca Antonio, de 1 ano e 7 meses, do casamento com Kayque Nogueira, em um país tão violento. Ela, inclusive, reconheceu que ser uma mulher transexual exige dela um “colete à prova de bala” diário.

“Estou educando uma criança de 1 ano e 7 meses em um país que me mata, me consome para sexo, e fico me perguntando como vai ser quando ele crescer. Como vai ser a vida do meu filho? Será que vou ter que emprestar o meu colete para ele? Para ele ir para a escola, ter amigos, ser querido?”, discursou.

“Imagina meu filho voltar da escola e falar que alguém falou que eu sou homem e que quero ser uma mulher? Ainda não consegui entender como vou discutir esse assunto na minha casa”, completou.

Como exemplo, a cantora lembrou que recentemente viveu uma situação de ódio transfóbico por parte de um segurança da rua onde mora, em São Paulo. a artista contou que só não rebateu a agressão e arriscou ser presa porque o filho estava dormindo no carro.

“O cansaço vem porque eu tenho que ficar me provando. Esse carro é meu, eu moro nessa casa, eu uso essa roupa e eu sou mãe. Em alguns momentos eu pergunto se vou conseguir. Em outros momentos pergunto como vai ser a vida do meu filho”, disse, emocionada.