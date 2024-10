Mulher tenta fotografar urna eletrônica e é detida pela polícia em Marabá (PA)

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 10:32 Para compartilhar:

Identificada como Maria Tereza Andrade, uma mulher foi detida na cidade de Marabá (PA) ao tentar fotografar a urna eletrônica na manhã deste domingo, dia 6. O crime eleitoral aconteceu na Escola Pequeno Príncipe. As informações são do jornal O Liberal.

De acordo com testemunhas, no momento da prisão, a mulher disse ser assessora de um candidato a prefeito no município. Ela foi levada pela Polícia Militar para a 21ª Seccional de Polícia Civil.

Proibido celular na cabine

Eleitores podem levar papel com os números de seus candidatos anotados, mas não podem entrar na cabine de votação portando celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer outro objeto que possa comprometer o sigilo do voto. Esses equipamentos deverão ser deixados em local indicado pelos mesários e retirados após a votação.

Também é crime danificar a urna eletrônica, com pena prevista de 2 a 6 anos de prisão, além de multa.