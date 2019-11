Mulher tenta fazer Mônica de biscuit e viraliza com resultado

Uma mulher identificada no Twitter como Branca Scarnera compartilhou na rede social sua primeira tentativa de fazer um personagem de biscuit. Ela escolheu a Mônica, criação de Mauricio de Sousa, mas o resultado não ficou muito parecido com a de verdade e, por isso, viralizou.

“Tentei fazer biscuit pela primeira vez vendo um tutorial no YouTube. Era pra ser a Mônica”, destacou ela ao publicar duas fotos na quinta-feira, 14.

“É a Mônica gótica”, comentou um internauta. Outro associou a imagem a quando uma pessoa está com “olho inchado e o rímel todo borrado depois de chorar horrores”.

Percebendo que a arte não estava fiel à personagem real, Branca resolveu acrescentar os dentes avantajados de Mônica. “Coloquei os dentes, era isso que tava faltando. Acho que ela gostou”, disse.

Mas Branca parece ter se divertido com a repercussão. Até a publicação desta reportagem, o tuíte dela já tinha 84,6 mil curtidas e 14,7 mil retuítes.

O perfil oficial da Turma da Mônica no Twitter compartilhou as fotos de Branca com a frase “harmonização facial”. Em resposta, um seguidor comentou: “Mônica depois do teletransporte bugado”.

Na manhã deste sábado, após diversos pedidos dos internautas, a conta fez uma enquete: “Mônica de biscuit merece entrar no #MônicaVerso?”.

Branca persiste na arte do biscuit e na sexta-feira, 15, publicou a tentativa de fazer a Emília, do Sítio do Picapau Amarelo.

Turma da Mônica deformada

Os personagens da Turma da Mônica já foram ‘alvo’ de representações não fiéis algumas vezes. As mais conhecidas são em muros de escola. Ao E+, Mauricio de Sousa disse que as imagens lhe “dão arrepios”, mas ele encara como homenagem.

Uma página do Facebook chegou a ser criada apenas para compartilhar esses resultados.