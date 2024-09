Mulher tem queimaduras graves após explosão de bolsa de água quente

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2024 - 15:46 Para compartilhar:

A consultora de recrutamento Yazmin Hardy, de 27 anos, teve queimaduras na pele da vulta e das pernas após a explosão de uma bolsa de água quente com a validade vencida. Hardy afirmou que não sabia da existência de uma data de validade para estas bolsas. O caso aconteceu em Manchester, na Inglaterra. As informações são do jornal Daily Mail.

Em entrevista, Hardy contou que utiliza a bolsa de água quente para alívio de cólicas menstruais. No mês de julho, ela encheu sua bolsa com água quente e sentou no sofá com ela apoiada sobre seu corpo. Alguns minutos depois, a água escaldante escorreu. Ao tentar aliviar a dor com água fria do chuveiro, sua pele começou a sair. Ela então foi ao hospital.

Médicos removeram a pele morta e fizeram curativos. A jovem já os removeu, porém ainda tem marcas de queimadura na pele. Ainda não é possível determinar com certeza se as queimaduras serão permanentes. De qualquer forma, ela deve tomar cuidados como evitar exposição ao sol ou usar protetor solar com fatores altos, além de utilizar hidratantes para as áreas da vulva e das pernas que seguem avermelhadas.

Cuidados com bolsa de água quente

Yazmim Hardy a princípio pensou que não tinha fechado a bolsa de água adequadamente. Foi só depois de retornar do hospital que ela percebeu um furo no recipiente. Ela então descobriu que as bolsa deste tipo possuem uma data de validade, que costumam estar escritas em alguma parte do recipiente. A sua estava vencida há dois anos.

Outro cuidado descoberto por ela é de que não se deve encher a bolsa totalmente com água fervente. O recomendado é usar metade de água quente e a outra metade de água fria.