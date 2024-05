Mulher tem perna amputada após ser atingida por motorista de veículo milionário durante suposto racha em Alphaville (SP)

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 12:42 Para compartilhar:

A Polícia Civil investiga as circunstâncias de um acidente de trânsito que causou a amputação de uma das pernas de uma mulher, na noite de segunda-feira, 20, na alameda Rio Negro, no centro comercial de Alphaville, em Barueri, Grande São Paulo. O caso ocorreu após a motocicleta em que a vítima estava ser atingida por um veículo milionário durante um suposto racha.

Há relatos de que dois veículos Mercedes-Benz estariam disputando racha, quando um dos automóveis colidiu com a motocicleta, em que estava Maria Graciete Alves de Araújo, de 36 anos, e um homem.

A mulher foi socorrida e levada a uma unidade de saúde, onde precisou ser submetida a uma cirurgia para amputar a perna esquerda. Já o condutor da moto teve apenas ferimentos leves. Os condutores dos veículos fugiram do local sem prestar socorro.

Por meio de nota enviada à ISTOÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que identificou os motoristas dos automóveis. Trata-se de Carlos André Pedroni e do dentista Roberto Viotto.

No endereço ligado a Carlos André, condutor do veículo que atingiu a motocicleta, os policiais encontraram diversas armas, munições e documentos, que foram apreendidos. O dentista se apresentou à delegacia na noite de terça-feira, 21, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida.

Em entrevista ao programa “Bom dia São Paulo”, da TV Globo, o profissional afirmou que trafegava a aproximadamente 70km/h – em um local de 40km/h – quando um veículo em alta velocidade encostou na traseira do seu automóvel. Viotto disse que, nesse momento, freou o carro e foi para a pista ao lado, mas, ainda assim, o outro veículo continuou atrás dele. Desconfiado de que poderia se tratar de um assalto, o dentista acelerou e não percebeu nenhum acidente com a moto.

De acordo com a SSP-SP, a polícia analisa as imagens das câmeras de monitoramento do local e realiza diligências para esclarecer o caso.