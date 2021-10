Mulher tem filha no carro após errar caminho do hospital

Uma mulher teve sua filha dentro do carro, no Distrito Federal. De acordo com o R7, o caso aconteceu depois de a motorista do veículo errar o caminho para o Hospital Regional de Planaltina, na noite de quinta-feira (21).

As duas foram socorridas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. Quando os policiais chegaram ao local, o parto tinha sido feito pela vizinha da grávida, que dirigia o veículo para levar a mulher ao hospital.

O pai da criança e a irmã mais velha, de 5 anos, também participaram do momento. De acordo com a PRF, a irmã da recém-nascida estava muito feliz por ter presenciado o nascimento de forma tão inusitada. Mãe e filha passam bem.

