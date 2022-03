Mulher tem cabelo cortado e é agredida por namorado que conheceu na internet

Uma mulher de 27 anos fez um boletim de ocorrência contra o namorado após ser agredida por ele, em Pedro de Toledo, interior de São Paulo. De acordo com ela, além de apanhar do homem, ela teve o cabelo cortado, o telefone destruído e, como exigência do homem, ela precisou dar todo dinheiro que tinha em casa para ele, que fugiu.

Segundo a vítima, os dois namoravam há quatro meses e tinham se conhecido pela internet. Ela contou que o homem já havia sido agressivo outros duas vezes, chegando a bater a cabeça dela contra a parede. Com a promessa de que aquilo não se repetiria e um pedido de desculpas, ela decidiu não fazer boletim daquela vez.

A briga começou quando, após sair de noite, a jovem voltou para casa após as 23h e pediu que o então namorado, que estava lá, não ficasse mexendo no celular dela, que estava carregando. Indignado, ele questionou se ela estava escondendo algo. Foi aí que o rapaz começou a agredi-la, jogando-a na parede e apertando o pescoço dela para evitar gritos.

O homem chegou a sair do local quando exigiu dinheiro dela, que disse não ter. Com o celular da vítima, o agressor foi embora, mas voltou com duas facas para continuar agredindo-a. Como tem um filho de 8 meses, a mulher correu para pegá-lo e protegê-lo, virando de costas para a parede com o bebê no colo quando percebeu que o namorado estava com objetos cortantes. Nesse momento ele começou a cortar o cabelo dela com as facas.

