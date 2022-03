Mulher tem braços amputados após ataque de três pit bulls

Uma mulher da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, teve os dois braços amputados após ser atacada por três pit bulls. De acordo com publicação do NY Post, Kyleen Waltman, de 38 anos, também perdeu parte de seu cólon e pode ter que remover uma parte de seu esôfago também, informou a irmã da vítima, Amy Wynne.

“Esta é a coisa mais horrível que já vi”, desabafou a mulher.

Kyleen permanece em estado crítico no hospital desde que foi atacada pelos cães enquanto caminhava por uma calçada na região de Columbia. Autoridades disseram que um homem presenciou o momento e acabou assustando os animais disparando sua arma para o ar.

A vítima estava gravemente ferida e precisou ser transportada de helicóptero para um hospital próximo. “Na ocasião, ninguém conseguiu identificar minha irmã. Se não fosse por um transeunte, minha irmã não estaria aqui,” lamentou Amy.

Justin Minor, o dono dos três pit bulls, foi acusado em relação ao ataque e liberado sob fiança de US$ 15.000 – R$ 71.376. A família da vítima quer que Minor seja responsabilizado. “Isso poderia ter sido evitado. Se os cachorros estivessem presos ou se os cachorros estivessem acorrentados, ou se eles nunca estivessem lá para começar, isso nunca teria acontecido,”

Não ficou claro como os cães foram parar na rua. Eles foram apreendidos pelo Controle Animal do Condado de Abbeville após o ataque, e a investigação policial está em andamento.

