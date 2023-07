Mulher suspeita de vender drogas que mataram neto de 19 anos de Robert De Niro é presa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 14:52 Compartilhe

Foi presa nesta quinta-feira, 13, uma mulher suspeita de ter vendidos as drogas que mataram Leandro De Niro Rodriguez, 19, neto do ator Robert De Niro no último dia 2 de julho. A informação foi divulgada pelo New York Post. A operação foi feita pelo Departamento de Polícia de Nova York e deteu Sofia Haley Marks, 20.

Segundo as autoridades, ela teria dado os opioides que foram encontrados ao lado do corpo do jovem. Sofia está sendo acusada por distribuição de narcóticos e deve ser indiciada no Tribunal Federal de Manhattan nesta sexta-feira, 14.

Causa da morte

O motivo a morte de Leandro não foi divulgado oficialmente. No entanto, a polícia investiga como uma possível overdose. Segundo o New York Post, a mãe do adolescente e filha mais velha do astro De Niro, havia divulgado que acredita que seu filho morreu depois de tomar comprimidos misturados com fentanil. A declaração foi publicada em um comentário no Instagram, mas não está mais disponível.

“Alguém vendeu a ele pílulas com fentanil que eles sabiam que estavam misturados, mas ainda as vendeu para ele”, escreveu. “Então, para todas essas pessoas que ainda vendem e compram essas merdas, meu filho se foi para sempre.”

Um dia após a morte do filho, Drena publicou um texto emocionado. Na postagem, ela se restringe a homenagear o jovem.

“Meu lindo e doce anjo. Eu te amei além de qualquer palavra ou descrição, desde o momento em que te senti em minha barriga. Você foi minha alegria, meu coração e tudo o que sempre foi puro e real em minha vida”, destacou Drena.

“Gostaria de estar com você neste momento. Gostaria de estar com você. Não sei como viver sem você, mas tentarei seguir em frente e espalhar o amor e a luz que você me fez sentir ao ser sua mãe. Você foi tão profundamente amado e apreciado e eu gostaria que o amor sozinho pudesse tê-lo salvo. Eu sinto muito meu bebê, eu sinto muito @carlosmare. Descanse em paz e no Paraíso Eterno, meu querido menino.”

