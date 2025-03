Mulher sofre queimaduras graves depois de ser encharcada com gasolina na Alemanha

Uma mulher sofreu graves queimaduras depois que um homem a encharcou com gasolina e lhe ateou fogo em uma cidade do leste da Alemanha, informou a polícia neste domingo (16).

A mulher de 46 anos foi “encharcada com um líquido inflamável por um homem que lhe ateou fogo” às roupas em um bonde, neste domingo, em Gera (Turíngia), informou a polícia, que continua a procurar o suspeito.

Quando os outros passageiros pressionaram o botão de parada de emergência, “o criminoso aproveitou” a abertura das portas para escapar.

O condutor do bonde conseguiu apagar as chamas com um extintor de incêndio. A mulher foi levada de helicóptero para um hospital.

“Várias patrulhas policiais estão procurando ativamente o criminoso, que ainda está foragido” e “ainda não foi identificado”, disse a polícia.

