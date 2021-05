Mulher sofre aborto após esperar mais de 6h por cirurgia em hospital em SP

Uma mulher sofreu um aborto depois de ter esperado por uma cirurgia de emergência por mais de seis horas no Hospital Estadual de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, no último dia 6. As informações são da TV Record.

Uma funcionária que não quis se identificar fez a denúncia e disse que a vítimaRe chegou às 14h30 e só foi levada ao centro cirúrgico do hospital às 20h. Segundo a reportagem, exames de radiografia feitos na chegada da gestante ao local constataram que o bebê estava em boas condições de saúde e com batimentos cardíacos normais.

“Ela ainda questionou se estava tudo bem com o bebê dela. A médica que estava no consultório foi debochada e falou assim: ‘Lógico que tá tudo bem. Não tem como seu bebê ter morrido, já está tudo formado.’ Em tom de deboche”, disse a funcionária do hospital à Record.

De acordo com a funcionária, a gestante não estava bem e seria necessária uma cirurgia de emergência, mas que um dos médicos teria dito que não havia vagas no centro cirúrgico, o que é negado pela denunciante. Segundo ela, um dos profissionais da equipe teria dito para deixar a mulher esperando até a troca de turno para ser atendida pela equipe da noite.

Ainda segundo a Record, outra funcionária do hospital entrou em contato com a vítima e confirmou que os profissionais foram negligentes em seu caso, e disse que não teria sido a primeira vez.

Em nota, o Hospital Estadual Sapopemba disse que “está apurando a denúncia” e que “tomará as medidas cabíveis se forem constatados erros por parte da equipe médica”.

